【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）

【映像】「魔法のノールックパス」で絶品アシスト

バスケットボール日本代表のPG富樫勇樹が流石の“神パス”でアリーナを沸かせた。C川真田紘也のシュートをお膳立てしたビハインドパスが脚光を浴びている。

日本は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1でチャイニーズ・タイペイとホームで対戦。大事な初戦で90−64の大勝を飾った。

この日は10分48秒のプレータイムに止まった富樫だったが、出場した時間帯は司令塔として圧巻のパフォーマンスを見せる。とりわけ圧巻だったのが、第3クォーターの残り3分の一部始終だ。

自コートでリバウンドを拾った富樫が、そのまま相手コートへとボールを運ぶ。すると川真田がピックに入ったところで、左手から右手に持ち替えて、右方向へと切り込んだ。そこにツェン・ジャックが立ちはだかったが、富樫は川真田のピック＆ロールに合わせて、ノールックでビハインドパス（背中側を通して出すパス）を届ける。これを受けた川真田はブロックに入ったチョウ・ジョシュを弾き飛ばす力強いショットを沈めた。

「マイキーのピック＆ロールが生きたな」の声も

富樫の神パスを起点とした一連のプレーには、アリーナに詰めかけたブースターたちも大盛り上がり。また、SNSのファンたちも「富樫は流石だな」「めちゃくちゃうまいw」「なんだ今のパス！」「背中に目がついとんのか？」「富樫のマジックパス」「さすがにかっこよすぎる…」「このパス最高なんです」と富樫のプレーを絶賛した。

さらに「マイキーのピック＆ロールが生きたな」「マイキーの泥臭いプレーと富樫の神パス！最高の組み合わせ」「川真田のシュートも迫力あったなー」と川真田への賛辞も多く見られた。

この日の富樫は得点こそなかったものの、2リバンド・4アシストをマーク。川真田は5分11秒のプレーで4得点だったが、両者ともに限られたプレータイムで随所に持ち味を見せた。なお大勝した日本は、12月1日にアウェーで再びチャイニーズ・タイペイと対戦する。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

