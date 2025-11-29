藤本美貴、5歳次女の水族館“お出かけショット”公開「喜んで笑顔 かわいい」「脚なが〜い」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の妻でタレントの藤本美貴（40）が28日、自身のインスタグラムを更新。次女（愛称：おまめちゃん／5）と出かけた様子を公開した。
【写真】「脚なが〜い」藤本美貴が公開、5歳次女のお出かけショット
藤本は「今日は次女が学校お休みだったので 2人で水族館デート」と報告し、水族館を楽しむ次女の写真をアップ。「楽しでくれてたので嬉しかったわ〜 また行こうね」と愛情たっぷりにつづった。
ファンからは「おまめちゃん喜んで笑顔 かわいい」「脚なが〜い」「子供たちにとって自慢のママですね！」「ママとのふたり時間 こころも充電されたことでしょうかね」などの声が寄せられている。
庄司と藤本は2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生しており、家族5人での仲の良さが常に話題となっている。
