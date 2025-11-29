大きな葉っぱをもって”雨宿り”をする女の子とグレートピレニーズ。もはや絵本から飛び出してきたかのような…エモすぎるその光景は記事執筆時点で28万回を超えて表示されており、1.8万件のいいねが寄せられました。

【写真：大きな葉っぱで『相合傘』をする女の子と超大型犬→もはや『絵本の世界のような光景』】

大きな葉っぱで”雨宿り”をする女の子と超大型犬

Xアカウント『@yamanookukara』に投稿されたのは、自然豊かな山奥で暮らすグレートピレニーズ「シュシュ」ちゃんと妹の「LONO」ちゃんの姿。

この日も、大自然の中で仲良く過ごしていたのだといいます。LONOちゃんが見つけたのは『傘』にできるほど大きな葉っぱ。

もはや『絵本の世界のような光景』に反響

3歳のLONOちゃんの背丈と同じくらいの長さの茎、顔の倍以上の大きさがありそうな葉。

それをシュシュちゃんと自分の間で傘のように持っていたというLONOちゃん。

大人気ジブリアニメーション、トトロを連想させる『葉っぱ傘』で相合傘をする姿があまりにも幻想的かつ、絵本のような世界観は多くの人々に感動を届けることとなったのでした。

この投稿には「その素敵な蕗の傘はアイヌ民族のお話に出てくる妖精コロポックルっぽくてかわいいですね」「トトロの世界観」「生まれながらの俳優さん」「風流な傘ですね」「物語が始まりそう」などのコメントが寄せられています。

山奥暮らしの日常が大人気

山奥暮らしを満喫されているシュシュちゃん、LONOちゃんにはトイプードル「ビビ」ちゃん、オールドイングリッシュシープドッグ「むぅむぅ」ちゃん、グレートピレニーズ「ぼんぼん」ちゃんという家族の存在も。

自然豊かな土地で、のびのびと自分たちらしく幸せに過ごすその暮らしぶりは、日々多くの人々に自然の魅力、子供と愛犬たちの暮らしの素晴らしさ、たくさんの癒しを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yamanookukara」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。