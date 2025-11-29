日向坂46上村ひなの、著しい成長を見せた5期生にエール「未来が楽しみになったよ〜」

11月27日、日向坂46・上村ひなのが自身のオフィシャルブログを更新。後輩の5期生メンバーへの思いを綴った。

【関連】日向坂46の5期生が『新参者』全10公演を完遂！ツアーと並行した挑戦づくしのライブで成長見せる

上村は、自身のブログの中で、「昨日は五期生の『新参者 二〇二五』千秋楽を会場にて見届けることができました。」と、日向坂46の5期生による単独ライブ『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』の千秋楽を見届けたことを報告。

続けて、「前回公演を観させていただいた時よりさらにみんなのパワーが大きくなっているのを感じて、それぞれの個性が眩しく見えて！」「日向坂への想いと愛でいっぱいの、とっても素敵なステージでした。」と感想を綴った。

さらに、「五期生のみんなとなら、これからもっと沢山のことにチャレンジできるんじゃないかなと、私自身も未来が楽しみになったよ〜」「五期生のみんながだいすき！ 本当にお疲れ様！」とエールを送りつつ、「おひさまの皆さん、これからも日向坂46五期生、そして日向坂46みんなの応援をよろしくお願いします」と記していた。