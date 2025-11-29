乗り物が大好きな柴犬さん。お庭にブランコを設置してみたら…？あまりに過酷すぎる光景は話題を呼び、投稿は記事執筆時点で34万回再生を突破。「こうなるのねｗ」「もはや筋トレ！」「幸せそうでかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：乗り物が大好きな柴犬→お庭に『ブランコ』を設置した結果…あまりにも過酷な『まさかの光景』】

個性豊かな柴犬おもちくん

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」は、ご夫婦が愛犬である柴犬「おもち」くんとシベリアンハスキー「おこめ」くん兄弟との暮らしを随時更新しています。

たっぷりボディが魅力的なおもちくん、ヘソ天で寛ぐことは日常茶飯事なんだとか。この日は、弟のおこめくんに見せびらかすように豪快にひっくり返っていたそう。

そんなチャーミングなおもちくん、さらにあるあるなことは『拒否柴』を発動することだといいます。お散歩中にストライキを起こし、ママに車で迎えに来てもらうというVIP待遇！さすがご夫婦に『大御所』と呼ばれているだけありますね…！

乗り物大好き！ブランコを見ると…？

そんな個性豊かなおもちくんは乗り物が大好き！車に始まりボートやクルーズ船など、一度乗せると下ろすために悪戦苦闘するほどなんだとか。それでも愛犬の喜ぶ顔が見たくて、おもちくんのためにお庭にブランコを設置したそう。

試しにパパが漕いでみると『あっ！』と駆け寄って来て、乗せてアピールをするおもちくん。パパが抱っこして一緒に乗ってみると、体を預けさっそく堪能し始めたとか。たっぷりさんのおもちくん、パパの腕はすぐに限界を迎えてしまいました…！

腕が…！限界を迎えるママとウットリのおもちくん♡

おもちくんは予想通りまったく降りる様子がないため、パパからママへと選手交代です。抱っこがママへと変わった瞬間、スースーと寝始めたというおもちくん。パパのときよりも体を預けているため、ママの細腕では今にも落ちてしまいそう…。

それでもトントン…と寝かしつけるようにあやすママ。その優しさには脱帽ですね。当のおもちくんもリラックスの極みのようで、なんとも満足げなお顔も見せていたといいます。

乗り物大好きなおもちくん、次は何に乗るのか楽しみで仕方ありません…！

この投稿には「ブランコと言う名の筋トレｗ」「恍惚なお顔がかわいい♡」「楽しい家族ですね！」などのコメントが寄せられています。ご家族の幸せな様子に癒された人も多いようです♡

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」には、おもちくんとおこめくん、ご夫婦の賑やかすぎる日常が投稿されています。笑顔になりたい人はぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております