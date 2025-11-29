アルコ＆ピースの平子のYouTubeチャンネル「平子っちといっしょ」（2025年11月時点でチャンネル登録者数 5.89万人）が2025年11月23日に更新。都内の店舗でオーダースーツを作る動画を投稿した。該当の動画は「【麻布テーラー】総額◯十万円のオーダースーツを作ったら店員さんがラジオリスナーだった」。

アルコ＆ピースの平子は今回、オーダースーツを作るということで、『麻布テーラー新宿east店』に訪れたようだ。平子は体重100kgを超え、既製品のスーツが合わなくなったことをきっかけに来店したという。今回は2～3着のスーツを作りたいようで、1着目は冠婚葬祭用、2着目は自前スーツ、3着目は普段着のブレザーを希望した。

オーダースーツの生地の説明を受ける平子は、「こんなに（種類）あるのか」「この生地は高級品とかもあるのですか？」と、興味津々の様子。途中、平子は「本当に素直に生きようと思ったので正直に言いますけど、途中から何言ってるかほぼ分からない」と言い、場に笑いを生んだ。

そして平子は自身の体型に悩みがあるようで「俺がこんなに（体型に）悩んでいるのに、『マッチョ自慢じゃねえか』てコメントがきてて」「脱いでバキバキであればいいけど、そういうのじゃないから」「マジでそぎ落としたい」と、肩回りが大きいことに悩んでいるようだ。スーツにはシングルとダブルの種類があったが、店員さんの「よりスタイリッシュに見せたいならシングル」という言葉に、平子は「じゃあシングルだな」「（胸を）抑えたいね」と即断した。

オーダースーツの製作を進めるなかで、店員さんが突然「僕サンドリのリスナーなので」「アシスタントのときお聴きしています」と暴露。サンドリとは、有吉弘行がパーソナリティーを務めるラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』のことで、平子は本番組にたびたび出演している。平子は「テーラーの人がサンドリ聴いてもいいんですか？」「信頼してもいいのかな？ に変わりますね」とツッコみ、笑いを生んだ。

スーツづくりをひと通り終えて、最終の合計金額は約48万円に。スーツ2着に加えてベストやブレザー、シャツ3着なども加えた金額であり、平子は「高級な買い物ですけど」「全部自分の体型のオーダーって考えたら、高くないんですね」と感心。コストパフォーマンスのよいショッピングに満足して、動画を終えた。

平子のオーダースーツ動画に、コメント欄では「かっこいい、素敵です」「こういう落ち着いた、紳士感あるものをほっこりした気分で観れるの中々貴重かも」など、スーツを来た平子のビジュアルのよさに感心する声が目立った。

