¡Ú£Í£Ì£Â¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿³ÍÆÀÌÜ»Ø¤¹¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë¿·¥é¥¤¥Ð¥ëÉâ¾å¡¡ÉúÊ¼»²Àï¤ÇÁèÃ¥Àï·ã²½
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥Ç¥Ã¥É¡Ê£Æ£Ó¡Ë¡×¤Ï£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¡Ö¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÊä¶¯¸õÊä¡×¤È¤·¤Æ²¬ËÜ¤òµó¤²¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤é¶¯ÎÏÅê¼ê¿Ø¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤À¤¬¡¢£²£°£±£¸Ç¯°Ê¹ß¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤¬¤Ê¤¯¡¢ÂÇÀþ¤Î¶¯²½¤¬µÞÌ³¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°ºÇÄã¤Î£Ï£Ð£Ó£¶³ä£µÊ¬£µÎÒ¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÆÀÅÀÎÏÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¬ËÜ¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÁíÇ¯Êð£¸£´£´£²Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£³£²²¯±ß¡Ë¤Ï£³£°µåÃÄÃæ¡¢£²£·°Ì¤È»ñ¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¬ËÜ¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥â¥¢¡¼¥º¡×¤Ï²¬ËÜ¤Î·ÀÌó¤ò£´Ç¯£¶£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£°²¯±ß¡Ë¤ÈÍ½Â¬¡££±²¯¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ£¶²¯±ß¡ËÄ¶¤¨¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤è¤ê¤â¼êº¢¤Ê»Ô¾ì²Á³Ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¿¡¼ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤ÏÃíÌÜÅÙ¤ä¶½¹ÔÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ºÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ò£··î£³£°Æü¤Ë¥ì¥Ã¥º¤ØÊü½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç»°ÎÝÊä¶¯¤ÏºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼éÈ÷ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤ë²¬ËÜ¤ÏÅ¬Ç¤¤Ç£Ä£È¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤âÌ¥ÎÏ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ê¤É¤¬µó¤¬¤ëÃæ¡¢»×¤ï¤ÌÉúÊ¼¤¬ÁèÃ¥Àï¤òº®ÌÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£Æ£Ó¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤é¤ÎµåÃÄ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£