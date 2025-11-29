楽天は２９日、選手の登録名変更と背番号変更を発表した。

登録名は安田悠馬が「ＹＧ安田」に、ワォーターズ璃海ジュミルが「ワォーターズ」になる。ＹＧ安田は球団を通じて「怪我続きで、何かを変えようと思い、思いきって変更することにしました。ユウマゴジラ安田という意味です。今年は本当に悔しい１年だったので、来年は、チームの優勝に少しでも貢献できるような成績を残せるように頑張ります」とコメントした。

背番号は渡辺が４８から「３５」に変更。「長年、同じドラフト６位であり、明治大学の先輩である島内さんがつけていた３５番を受け継ぎたいと思い、球団にお願いしました。３５番に恥じないように、２０２６シーズンからは『３５番は佳明』と言われるように頑張ります」とコメントした。

背番号を変更した選手は以下の通り。

渡辺佳明【旧】４８→【新】３５

平良竜哉【旧】０３０→【新】４８

古賀康誠【旧】１３０→【新】６１

徳山一翔【旧】２９→【新】０２９

松田啄磨【旧】６１→【新】０６１

前田銀治【旧】７９→【新】０７９

柴田大地 ７１