¡Ú£×£Â£Ã¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëàÀèÆ³Ìòá¤ò¶ÛµÞ¾·æÛ¤â¡ª¡¡µá¤á¤é¤ì¤ëÌµ½ý¤Ç¤ÎÊÖ´Ô
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£×£Â£Ã¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·ü°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬ÆóÅáÎ®¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤«¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸Î¾ãËÉ»ß¤ØËüÁ´¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÖÀª¤òÉß¤¯É¬Í×À¤¬¤¢¤ê¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¡ÈÂçÃ«¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤ò¾·æÛ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¡¢¼¡¤Ê¤ë¾ÇÅÀ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡£×£Â£Ã¤Î³«ºÅ»þ´ü¤Ï£Í£Ì£Â¤Î£²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤¹¤ëÌó£±¤«·îÁ°¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢Íèµ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï³«Ëë»þ¤«¤é¤ÎÆóÅáÎ®¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢£×£Â£Ã¤Ç¤âÅê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¸ª¤ä¥Ò¥¸¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂçÃ«ËÜ¿Í¤Ï£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Î¥ê¥â¡¼¥È²ñ¸«¤Ç¡Öµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¿ÄÌ¤ê¤«¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£Åê¤²¤ë¡¢Åê¤²¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÌÀ¸À¡£µåÃÄ¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂ¦¤Î°Õ¸þ¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅêÂÇ¤È¤â¤ËÄ¶°ìÎ®¤ÎÂçÃ«¤òÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î»êÊõ¡É¤ò¸Î¾ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¡¢ÂçÃ«¤òÍÂ¤«¤ëÎ©¾ì¡£ÂçÃ«¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç²½¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìµ½ý¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÊÖ¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢£×£Â£Ã¤ÇÅê¼êµ¯ÍÑ¤Ë£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤äµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂ¦¤âÂçÃ«¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë¿Íºà¤Î¿·µ¬ÅÐÍÑ¤ËÇ÷¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÎ¤ë¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢À¤³¦°ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿£²£³Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÂçÃ«¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ë»ØÆ³¼Ô¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿·ª»³±Ñ¼ù»á¡Ê£¶£´¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤âÇò°æ°ì¹¬»á¡Ê£¶£´¡Ë¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ÏµÈ°æÍý¿Í»á¡Ê£¶£°¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÃ´Åö¤¬¸üÂôÏÂ¹¬»á¡Ê£µ£³¡Ë¤ÈÆóÅáÎ®¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿»ØÆ³¼Ô¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤òÃÎ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µ¯ÍÑË¡¤äÄ´À°Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö»þ½êÂ°µåÃÄ¤À¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤é¡ÈÊª¸À¤¤¡É¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÁÈ³Õ¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÎÂçÃ«¤È²á¤´¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¶â»ÒÀ¿¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£°¡Ë¤Î¤ß¡£¤·¤«¤âÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¡¢ÁöÎÝ¤Ê¤ÉÌî¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÌç¤À¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤ÆÂ¼ÅÄÁ±Â§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£±¡Ë¤âÆþ³Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨µÈ¸«¡¢Ç½¸«Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï£Î£Ð£Â»þÂå¤ÎÂçÃ«¤È¤Ï±ï±ó¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂçÃ«¤ÎÁà½Ä¤Ë¼ê´·¤ì¤¿¡ÈÀèÆ³Ìò¡É¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤âÂçÃ«¤ÎÁà½ÄË¡¤ò¼óÇ¾¿Ø¤¬½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿Ì¾¾ìÌÌ¡£ÂçÃ«¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¸¡Æ¤ºàÎÁ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£¡¡