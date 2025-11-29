お笑いコンビ・EXITのりんたろー。さんが自身のインスタグラムを更新。保育園の送迎に臨む、穏やかなカラーリングのアメカジファッションを披露しています。



【写真を見る】【EXIT・りんたろー。】保育園送迎時のパパコーデを披露 「#ヘンリーネック が似合う #おじさん でありたいっていうか」



りんたろー。さんは「保育園の送り迎えでも浮かないパパコーデ」と綴り、父親としてのファッションへのこだわりを画像を添えて投稿しています。





りんたろー。さんは、クリーム色のヘンリーネックのトップスにオリーブ色のチノパン、黒いキャップに革靴というベーシックなコーディネートに、キャメル色のジャケットを合わせたコーディネート。「何日かに一回やっぱり #アメカジ よなぁってなる日ってあるじゃないですか」「#ヘンリーネック が似合う #おじさん でありたいっていうか。」と自身のファッションへのこだわりについて語っています。





また投稿では、保育園の送り迎えでの子どもとのやりとりについても触れています。「最近保育園の送り迎えでのグズグズタイムが復活してきました。保育者の方には本当に申し訳ない」と陳謝しつつも、「でもさ、どこかで嬉しいんだよね」と父親としての複雑な心境を吐露しています。





子どもについて、「もう2度と泣いたりしてくれないって思ってたからさ、抱っこしてる時に頭がコテンって肩に乗ってくる時の可愛さときたらないよな。」「そのあと現場で肩についた鼻水見てなんか嬉しくなったりするんよね。」と、綴るりんたろー。さん。子どもの成長を喜びながらも、甘えてくれる様子をうれしく思う親心が伝わってきます。

【担当：芸能情報ステーション】