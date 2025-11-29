バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が28日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。過去の長嶋一茂（59）のビジュアルに驚いたことを明かした。

番組では、ちさ子、一茂、石原良純、サバンナの高橋茂雄が出演する大みそかの特番「高嶋ちさ子殺人事件」の告知がされた。

高橋は演技について「一言ならやったことある」と明かすと、一茂は「芝居っつうのはね、自然に見せる芝居をしなきゃいけない。ナチュラルにね。わかった？」とアドバイスした。

高橋は「“役者マウント”がまさか…」と苦笑いした。

ちさ子は「昨日なんか『プラチナファミリー』でアカデミー賞新人賞の写真に写り込んでたよ」と話すと、一茂は「俺も一応アカデミー賞新人賞取ってたよ」と語った。

ちさ子は「だから本当にびっくりして、みんなザワついちゃって」と驚いた様子を明かし、「すごくイケメンだったの。だからどうしちゃったの？What happened（意：何があったの？）だよ」と現在との違いを不思議がった。

一茂は「今の俺が？そのときは良かったのに今の俺がなんでこんななっちゃったのって？」と笑うと、ちさ子は「だから人って生き方で顔が変わるんだなって」とイジった。

一茂は「どういう生き方をした感じ？」と聞くと、ちさ子は「今みたいなずうずうしい感じじゃなくて、ちょこんと立ってて端の方でちょこんと」と語った。