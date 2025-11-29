「鬼滅の刃」「るろうに剣心」風の殺陣アクション！斬り捨て御免の本気バトル
「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、「斬り捨て御免！殺陣アクションバトル！」の収録に潜入。未公開部分も含め収録中の様子をお届けします。
【動画】リル＆キドフェノが本格アクションに挑戦！
今回は、LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが殺陣に挑戦！先週に続き、映画「ザ・ファブル 殺さない殺し屋」（2021年公開）などを手掛けてきたアクション監督の横山誠さんの指導のもと名作風の殺陣アクションに挑みます。
川口蒼真さん（キドフェノ）は、通っていたEXPG STUDIOダンススクール京都校で“殺陣”のレッスンもあったそうで「経験あります」と自信あり！…だったのですが、ACC STUNTSの皆さんにお手本を見せてもらったところ、その迫力に圧倒され「やってたって言うのやめます」と。また、難波碧空さん（リル）さんは、あまりのカッコよさに「むしろ斬られたいです」と、まさかの斬られ役を所望!?
1戦目は、「鬼滅の刃」風の殺陣アクション。カメラ長回しで1カットで撮影します。練習時間は30分。「首をはねる命の取り合い。朝から勉強し、毎日剣の稽古をして人生を紡いできた人。令和の若者が知り得ない、人物のバックボーンをつかんで」と横山監督。両チームとも「覚えは早い。あとは“いきみ”」とアドバイスも。
リルは、「『鬼滅の刃』が大好き」な2人、「猗窩座（アカザ）が好き」という百田隼麻さんと、「“型”を言いたい」という難波碧空さんが挑戦。漫画やアニメを見ているだけあって、キャラになりきった動きや表情がキマっています。
リーダーの岩城星那さんも「気持が伝わってきた」と、2人の殺陣アクションの芝居を絶賛。いつもより多めに回る隼麻さんの回転にも注目！
キドフェノは、同じく「鬼滅の刃」好きの鈴木瑠偉さんと、「戦国ゲームが好き」という佐藤峻乃介さんが挑戦。「殺陣をやってみたかった」という峻乃介さんは、ゲームで見て来た剣術を体現。瑠偉さんは「鬼滅の世界観に浸りました」と楽しそう。
リーダーの夫松健介さんも「ほのぼのしている瑠偉とのギャップがすごい。新たな峻乃介が見れた」と驚くほどの、いつもとは違う2人の姿をお楽しみに。
2戦目は、「るろうに剣心」風の殺陣アクション。アニメ「るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−」第二クールエンディングテーマ「存在証明」を歌うキドフェノとしては「負けるわけにはいかない」と気合が入ります。
横山監督は「3日はほしい」という難しい殺陣アクションですが、制限時間は練習＆撮影で45分。こちらはカットを割って撮るため、より表情の演技も重要になります。
リルは、「先祖は黒田長政に仕えた武士だった」という山田晃大さんと、「先祖は醤油屋だった。味をキレ味に変えて！」と上手いこという中村竜大さんが挑戦。
るろ剣といえば“逆刃刀”。晃大さんは、回転ジャンプしながら刀を逆に持ち替え着地とともに敵を切るアクションに挑んだところ、なんと一回目で成功。その後も、よりカッコよく見せられるよう、何度も練習を繰り返していました。
竜大さんは、高速の“突き”で攻撃。「突きがカッコよくできない」と試行錯誤。また、片手で支え体を斜めにして走る“るろ剣走り”にも挑戦。これがかなり難しい！晃大さんも一緒に練習していました。
キドフェノは、「小さい頃から剣で戦うのが好きだった」という山本光汰さんと、「小さい頃から弟と紙で作った剣で“るろ剣”の技名を言いながら戦っていた」という川口蒼真さんが挑戦。
光汰さんは、初挑戦の殺陣に「踊りの癖が出てしまう」と。殺陣では重心を落としますが、ダンスのように軽やかに舞ってしまうのです。それでもすぐにコツをつかみ、表情の演技もバッチリ！
蒼真さんは、見せ場のひとつ“るろ剣走り”を極めます。納得いくまで「もう一回やってもいいですか」と何度も繰り返し練習。限られた時間の中、かなり完成度の高い“るろ剣走り”に！
「記憶がないくらい役に没頭しました」（竜大さん）、「憑依していました」（晃大さん）、「アクションに興味が湧きました。またやりたい！」（光汰さん）、「まだまだ改善点ありますが、今できることを出し切りました」（蒼真さん）と、本人も大満足の仕上がり。完成した映像を見たメンバーも、「こんなカッコいいところ見たの初めて」（岡尾真虎さん）、「自然と頭の中で『存在証明』がかかってた」（健介さん）と絶賛！
