アクティブでスポーティなデザインが魅力！【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ファッションに取り入れやすいスポーティなデザイン!【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
チタニウムで次世代を進み続ける、シチズン ATTESA（アテッサ）。力強い個性を演出する八角形のベゼルを搭載。ベゼルの滑らかな曲線と、アテッサらしい直線的な稜線をが合わさった美しいケースのフォルムが個性的だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ザラっとした質感でチタニウムの原石をイメージした文字板と、立体感を演出する上板とインデックス。さらにメタリックな見返しリングを組み合わせた3体構造で、シンプルな中にもソリッドな印象と力強さを感じさせる仕上がり。
→【アイテム詳細を見る】
定期的な電池交換不要のシチズン独自技術の光発電エコ・ドライブ搭載で手間いらず。どこにいても正確な時刻に同期する電波時計。キズに強く、軽く、サビにくいスーパーチタニウム。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
多様化するビジネススタイルに合わせ、スーツスタイルとカジュアルの両方で使える、力強く軽快なデザインの「ACT Line」。価値観も、働く場所も、ファッションも。多様化した時代で、ON/OFFを問わず様々なシーンになじむ。洗練された佇まいと上質なデザイン。
