フォーシルバーリングスの過酷な挑戦

残り115日9時間15分30秒。ドイツ南部のアウディのF1拠点では、壁やスクリーン、あらゆる人の口元が、87年ぶりにグランプリに復帰するまでの残り時間を刻んでいる。

【画像】87年ぶりのグランプリ出場！ 艶めく「シルバーアロー」【アウディR26コンセプトを詳しく見る】 全13枚

しかし、この節目を目前に、チームは数多くの未解決課題に直面している。



アウディは2026年のシーズンからF1への参戦を決めた。

アウディは、レギュレーションが全面改定されるシーズンに、モータースポーツのトップカテゴリーへの参戦を決めただけでなく、完全に単独で挑む道を選んだ。長年活動してきたザウバーを買収し、シャシー開発を委託する以外、新チームのあらゆる要素を一から開拓しているのだ。

さらに、アウディはわずか4年以内にチャンピオンシップ争いに加わることを目指している。

決定的に重要なのは、自社開発のパワーユニットを導入する点だ。メルセデスAMG、ホンダ、フェラーリ、レッドブル・フォードといった主要メーカーの下請けとなることに抵抗感を抱いたのは明らかである。最高執行責任者クリスチャン・フォイエ氏も認めるように、この選択はチームを「6年遅れ」の状態に置くことになった。新規参入のライバルであるキャデラックは、当初フェラーリのパワーユニットを使用する。それでもフォイエ氏は、「恐れるものは何もない」と言う。

ノイブルクのF1拠点へ

AUTOCAR英国編集部は、ドナウ川沿いのノイブルクにあるアウディ・モータースポーツ技術センター内のF1ファクトリーを訪れた。

目立たない建物だ。黒ずんだ鋼鉄の無骨な集合体が、同じく無骨なテストコースの裏側にひっそりと佇んでいる。



新レギュレーションに対応するため、アウディは急ピッチで研究開発を進めている。

一歩足を踏み入れて初めて、そのスケールの大きさが明らかになる。入室前に電子機器を預け、秘密保持を誓約させられる。そして二重に施錠されたドアをくぐると、たちまち猛烈な熱気に襲われる。電気機器が絶え間なく甲高い音を立てている。炉のような熱波が冬の冷気を吹き飛ばすほど、屋内はコンピューターやスキャニング装置で埋め尽くされているのだ。

白い廊下を進んで最初に訪れたのは燃料ラボだ。この場所が、アウディの成功の要である。来年施行される新レギュレーションの鍵となるのは、ガソリンスタンドで販売されるE10燃料から、バイオ燃料やeフューエルといったカーボンニュートラルな代替燃料への移行だ。

品質管理責任者クラウス・スパンク氏によれば、エンジン特有の燃焼プロセスに精密に適合させることが可能となり、高い性能を引き出すことができるという。しかし同時に、燃焼挙動には不確実性も伴う。作業台には研究用の色とりどりの燃料フラスコが無数に置かれている。

問題を特定する鍵となるのが使用済みオイルであり、サンプルを1万度もの高温で燃焼させ、不純物を検査するという。しかし、アウディは、レースはおろかテストでさえ完成エンジンを稼働させたことがなく、F1初シーズンに何が待ち受けるかほとんど予想がつかない。

うまく見通せない先行き

厄介なのが、テスト時間に対する厳しい制限だ。2026年からは、エンジンテストは700時間、電気部品テストは400時間に制限される。そしてドライブトレイン全体のテストは両方の時間制限を圧迫する。

ノイブルクに不安が広がる背景には、アウディがこれまでハイブリッドシステムに注力してきたため、エンジンのテストをようやく始めたばかりだという事情がある。時計の針は無情にも刻まれていく。チームは新型ターボチャージャー付きV6エンジンの性能を、まだほとんど把握できていない。



限られた時間でテストを繰り返すエンジニアたちの間には緊張感が漂っている。

こうした不確実性がアウディの調達方針に影響を与えている。2026年シーズン中、各F1ドライバーが使用できるエンジンは3基のみだが、アウディは合計50〜100基を製造する見込みだ。最良のユニットはレース用に確保され、残りはさらなるテストと開発に充てられる。

担当するエンジニアは、1基あたりわずか2名。ワークショップの前を通ると、緊張感が漂う中、排気システムやエンジンブロック、内部部品が慌ただしく運ばれている。全員が最善を尽くしているようだが、その先行きはまったく不明瞭だ。

（翻訳者注：この記事は「後編」に続きます。）