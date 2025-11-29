なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の面々が、なかなか見ることのできない素顔を覗かせた。

【映像】なでしこジャパン、大照れの写真撮影

日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネルは11月28日、「TeamCam vol.1｜MS&ADカップ2025 vs Canada @Nagasaki」と題した最新動画をアップ。カナダ女子代表戦（11月29日／長崎スタジアムシティ）に向けた合宿に密着しており、選手合流時の様子、トレーニング風景、インタビューなどここでしか見られない様子が収められている。

また、このカナダ戦からは新ユニホームを着用予定のため、新ユニホームでのオフィシャル写真撮影という貴重な裏側も収録されている。MF長谷川唯、MF成宮唯、GK平尾知佳らが笑顔でカメラの前に立った。

とくにMF中嶋淑乃は、撮影前のヘアメイクシーンから密着されており、「緊張する」と言いながら指ハート・ポーズを披露。撮影後のインタビューでは、新ユニホームについて「デザインもかっこいいですし、着心地もすごくサラサラで最高です」と満足感を語った。

「なんか大人しいぞ（笑）」の声も

また、DF遠藤優は、気合いの入ったカットのため、「シャー！」と言いながらポーズを取るもかなり照れ気味。周囲からは「なんか大人しいぞ（笑）」、「かわいいです（笑）」などの声が飛び、遠藤自身も笑いを抑えきれない様子だった。

その遠藤は、カナダ戦に向けて「日本での開催なので、絶対に勝ちを届けたい」と意気込み。さらに「試合に出る出ないに限らず、このエンブレムを背負っていることに誇りを持ってプレーをしたいと思います」と、年内最後の国際マッチへの熱い決意を語った。

なお、カナダ戦は11月29日の15時30分からピーススタジアム（長崎）でキックオフされる。

（ABEMA／なでしこジャパン）

