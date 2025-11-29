堀ちえみ、クリスマスムード漂う自宅ショットを披露 ツリーやリース飾り家族で早めのパーティー満喫「お料理も装飾もわんこコーデも素敵です」「楽しそう」
歌手の堀ちえみ（58）が27日、自身のSNSを更新。「何故か早めのクリパ！」と、12月を前にしてクリスマスパーティーを行ったことを報告した。
【写真一覧】「お料理も装飾もわんこコーデも素敵です」リースやツリーでXmasムードあふれる自宅／堀ちえみのパーティー手料理など
投稿では、リースやミニツリーを飾ってホリデー感あふれる自宅の様子や豪華な手料理が並ぶ食卓などを披露した。
テーブルにはグラタンやサラダ、ローストビーフ、揚げ物、フルーツなど、パーティー感たっぷりな手料理がズラリ。
愛犬のみきちゃん、ちかちゃん、ゆきちゃんもサンタクロースやクリスマスツリー、トナカイデザインの洋服を着て楽しげな雰囲気が漂っている。
ファンからは「楽しそう」「素敵なクリスマスパーティー 見ているだけでワクワクします」「お料理も装飾もわんこコーデも素敵です」「美味しそうなお料理ばかりで我が家のクリパの参考にさせて下さい」などと、心温まるコメントが数多く寄せられている。
