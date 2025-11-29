「100km歩いて宝箱を届ける」という超過酷ミッションの最中、負傷しているメンバーを気遣う言葉の裏にあった“本音”が明らかになった。

【映像】メンバーの裏切りにブチ切れる姿

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #5』（ABEMA）が、11月27日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿9日目、合宿地の群馬県から千葉県銚子市に移動した5人に対し、最終ミッションが伝えられた。その内容は、ジョージの故郷であるこの地から東京駅まで、100kmを歩いて“宝箱”を運ぶという過酷なもの。1人でもたどり着けば合格で、ジョージは中身について「最高の自分を作り上げるための道具が入っている」と語る。

ミッション開始から2時間、約10キロ歩いたところで、メンバーのペースに開きが出始めた。先頭集団となったのは、38歳“子供部屋おじさん”のヨシタカと23歳大学生の田村シュンス、25歳無職のチキンスティック田中。一方、連日のトレーニングで足を痛めている115kg24歳建設業のDAIと、それに合わせる東大卒27歳ITコンサルタントのアンカメが遅れ始めていた。

この状況下、田中は「ちょっと1回様子聞いてきますよ」と後ろ2人の元へ。「DAIさん大丈夫すか？俺持ちましょうか？」と、DAIが運んでいた宝箱を引き取る思いやりを見せた。

しかし、それを持って先頭集団に戻った田中は直後、「ここは3人同盟結成してるんで。宝があっち（後方）にあったら不安だった」と本音を漏らす。田村も同調し、「田中ナイス。『みんなで行こう』とか言ってるけど、違うんだよこれ。バトルだから」とさらにペースをあげた。

なお、後ろの2人は「薄情者」「歩くの遅いヤツがいたら僕は置いていかない。裏切られた気分や」とぼやき節で、この温度感の差が後に大きな衝突を生むことになる。（ABEMA『男磨きハウス』より）