【香港＝遠藤信葉、田村美穂】香港北部の大埔区で２６日に起きた高層マンション火災で、１２０人以上が死亡したことを受け、香港政府トップの李家超行政長官や高官らは２９日、香港政府庁舎前で半旗が掲揚される中、犠牲者に３分間の黙とうをささげた。

香港フェニックステレビによると、中国共産党の香港政策担当部門「中央香港マカオ工作弁公室」の幹部も出席し、習近平（シージンピン）政権が今回の火災への対応を重視している姿勢を誇示した。

香港政府は犠牲者への哀悼の意を示すため、１２月１日まで政府関連の建物や施設で半旗を掲げることを決めた。期間中、香港当局が主催する娯楽イベントは中止または延期される。

香港当局の発表によると、これまでに１２８人の死亡が確認された。身元不明の死者８９人を含む約２００人と連絡が取れておらず、犠牲者はさらに増える可能性がある。

火災発生から初の週末を迎え、現場前の広場や近くの公園には、２９日朝早くから住民らが献花に訪れ、犠牲者を追悼した。

広場には、いまだ張られた規制線を前に黄や白の菊の花束が次々と供えられ、朝のうちに１００束を超えた。「ご冥福（めいふく）をお祈りする」などとメッセージを添えた花束や、子ども用のおもちゃ、お菓子も一緒に置かれていた。

父と兄とともに訪れた中学１年生（１３）は、「殉職した消防士への感謝と、犠牲者への追悼を表したくて来た」と話し、白い菊の花束を供えた。近くに住む高校１年生（１６）は、友人が燃えたマンションに住んでいて被災したという。「自宅からも煙が見え、火が早く消えないかとひたすら願っていた」と話し、公園からマンションに向かって手を合わせた。