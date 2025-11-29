忍者めしモチーフのケアアイテム！香り付きリップ＆フェイスマスク

UHA味覚糖の大人気ハードグミ『忍者めし』が、今度はリップクリームとフェイスマスクに変身！2025年11月21日から発売される新商品は、ケアしながら楽しめるアイテムが盛りだくさん。リップクリームは「巨峰」「ラムネ」「梅」「桃」の香り付き、フェイスマスクは8種類の異なる香りとデザインで登場。どれも本物そっくりなパッケージで、”忍者式”のケア体験ができます♡

忍者めしの香りでケア！新感覚リップクリーム



忍者めしリップクリーム

『忍者めし』をモチーフにしたリップクリームは、香りと保湿効果が抜群！2層タイプのリップクリームは、巨峰、ラムネ、梅、桃の4つの香りから選べます。

それぞれの香りには、ブドウ葉エキスやハチミツエキス、ウメ果実エキスなどの保湿成分がたっぷり配合されており、唇をしっかりとケアしながら、香りも楽しめます。

さらに、梅はほんのり色づくタイプで、見た目も可愛く仕上がります♡保湿成分にはシアバターやアルガンオイルも使われており、乾燥しがちな冬の時期にもぴったりです♪

多彩な香りとデザイン！楽しさ満点のフェイスマスク



フェイスマスクは、8種類の香りとデザインが揃っており、気分や目的に合わせて選ぶ楽しさがあります。

例えば、巨峰のフェイスマスクはブドウ葉エキス、ラムネはアミノ酸誘導体、梅はウメ果実エキスが配合されており、肌に優しくアプローチ。

さらに、忍者めしをテーマにしたユニークなデザインのマスクは、使うたびに癒しを感じさせてくれます。肌を保湿しながら、忍者気分を楽しむことができるのが最大の魅力です！

また、香り付きでリラックス効果も抜群♡自分へのご褒美やプレゼントにもぴったり。

忍者めしのケアアイテムで、肌も心も癒される！



『忍者めし』モチーフのリップクリームとフェイスマスクは、ただのケアアイテムに留まらず、使う楽しさもプラスされています。

可愛らしいパッケージと香り、さらに効果的な保湿成分で、毎日のスキンケアがちょっとしたワクワクタイムに♪

リップクリームとフェイスマスク両方を使えば、唇と肌のケアが同時にできるので、乾燥が気になる季節にぴったりです。

ストレスを感じやすい時期に、自分を癒すアイテムとしてもオススメですよ♡

忍者めしで“忍びのケア”を楽しもう！



『忍者めし』をモチーフにしたリップクリームとフェイスマスクは、香りとデザインが楽しめるだけでなく、保湿成分もたっぷり配合されていて、乾燥対策にもぴったり。

毎日のケアが楽しくなること間違いなしです♪自分へのご褒美として、または大切な人へのプレゼントにも最適。

可愛らしいパッケージと遊び心満載のデザインが、心を癒し、ケアタイムを特別なものにしてくれるアイテムです。ぜひチェックしてみて♡