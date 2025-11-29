好き＆行ってみたい「奈良県の商店街・市場」ランキング！ 2位「東大寺前 夢風ひろば」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
季節はすっかり冬。冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「奈良県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「奈良公園にあるので行ったら絶対に立ち寄ると思います。お土産を選ぶだけでなく、奈良の和菓子も楽しみたいです」（40代男性／東京都）、「世界遺産東大寺がある奈良公園の中にあり、大仏プリンや奈良名物の柿の葉寿司もおいしいです」（60代男性／兵庫県）、「東大寺のすぐそばで奈良グルメや工芸品を楽しみながら休憩できるモダンな空間だから」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「古き良き街並みをリアルタイムで目にすることができるので、一度散策してみたいです」（50代女性／群馬県）、「奈良漬や鹿モチーフの雑貨など、奈良らしいお土産が豊富でカフェや和菓子店も充実しているから」（50代男性／長野県）、「古都・奈良らしい伝統的な街並みやお店が並び、歩くだけで歴史や文化に触れられる点が魅力」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：東大寺前 夢風ひろば（奈良市）／49票奈良公園の中心に位置する「東大寺門前 夢風ひろば」は、地元奈良の飲食・物販11店舗からなるいこいの施設です。コンセプトは「なら・食と生活文化の発信」であり、東大寺などの観光地から近く、食事や休憩に利用できる利便性を持ちます。大和野菜やご当地スイーツなど、趣向を凝らした地元を代表する食と物産がそろっています。
1位：東向商店街（奈良市）／62票奈良市にある東向（ひがしむき）商店街は、近鉄奈良駅と奈良公園を結ぶ主要なアーケード街です。奈良漬けや和菓子、地元の食事ができる店など、観光客向けと地元向けの店が共存し、にぎわいを見せています。交通の利便性の高さと古都の玄関口としての活気ある雰囲気が、最も「行ってみたい」という票を集めました。
