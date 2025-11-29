よちよち子猫の散歩について行ってみた！ 気の合う友達を求めてたどり着いた「子猫×子猫」の光景が尊い

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【尊い散歩】ヨチヨチ子猫について行ったら可愛すぎて尊死した件』という感動猫動画さんの動画です。

子猫と出会った投稿者の感動猫動画さん。

チラッとこちらを見てから歩き出した子猫ちゃんについて行くことにしました。もう1匹は日陰に頭を置いてお昼寝のようです。

ちゃんと付いてきてる？ と確認するかのように振り返ってからゆっくり歩く子猫ちゃん。

大人の猫は気にしないのですが、子猫は気になる様子。互いにちょっと立ち止まっています。

ペロペロと毛づくろいをしている間に黒猫ちゃんが近付いてきました。

挨拶をして、黒猫ちゃんはちょっと離れた場所へ座ります。

しかし白黒子猫ちゃんが毛づくろいに夢中になっている間にどこかへ行ってしまうのでした。

立ち上がり、キリッと前を向いた白黒子猫ちゃんは……

クルッと回って別の方向へ歩き出します。

次はこの廃材の下が気になるみたいです。

ちょっとした隠れ家感があります。

何かの気配を察知したような顔をした子猫ちゃん。見つめていたのは反対方向へと歩き出しました。

歩いていた子猫ちゃんが何かを伝えるように振り返るとスピードアップ！ 本気を出すと小さくとも早いです。

アッと言う間に引き離されましたが急いで追いつくと、子猫ちゃんがチラッとこちらを見ます。

そうしてまた別の子猫たちと合流。

この子はぐっすり寝ていますね。

白黒子猫ちゃんはもう1匹の猫ちゃんと寄り添うように座っていました。今回のお散歩は友達を探していたのでしょうか。

子猫と子猫のコミュニケーションシーンを捉えた本動画。その様子に興味を持たれた方はどうぞ動画をご覧ください。歩くときにちょこちょこ振り返ってくれるのもなんだか嬉しいです。

視聴者のコメント