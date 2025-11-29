「えっ、半端ない」前田敦子、かわいすぎる冬コーデにファン絶賛！ 「まってえぐい」「はいすてき」
俳優の前田敦子さんは11月28日、自身のInstagramを更新。冬らしいモデルショットを公開しました。
【写真】前田敦子、華やか冬コーデにファン絶賛！
この投稿にファンからは、「似合う」「かわい過ぎる」「はいすてき」「かわいい 黄色のニットもとっても似合ってる〜」「えっ、半端ない」「ビジュいい」「デニムパンツの着崩し、カッコイイです」「まってえぐいこんなんかわい過ぎるやろ〜」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「こんなんかわい過ぎるやろ〜」前田さんは「今年のホリデーシーズンはTommy Hilfigerのプレッピースタイルで楽しむよ」とつづり、4枚の写真と1本の動画を投稿。冬スタイルをモデルショットで披露しました。黄色いニットにジーンズを合わせ、肩には赤いニットをかけた前田さん。冬にぴったりの華やかでかわいらしい姿です。
「足長い顔ちっちゃい」前田さんは5日の投稿でも、「寒くなってきたこれからの季節に必需品のアウターやニットのレイヤードを主役にしたスタイリング」とつづり、モデルショットを披露。コメントでは、「あっちゃんスタイル良過ぎ」「足長い顔ちっちゃいかわいいすき過ぎる」「あっちゃんの帽子好きなんよな」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
