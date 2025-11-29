°æ¾åÀ²Èþ¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×26Ç¯¤Ö¤ê¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï¤¹¤ë¥ï¥±¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È´Þ¤á¡Ä¡×»Ò¶¡¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åÀ²Èþ¡Ê51¡Ë¤¬28ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡¡season2¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£26Ç¯¤Ö¤êºÇ¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡90Ç¯Âå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Ó¡Ë¤·¤¿°æ¾å¡£¸½ºß¤Ï3¿Í¤Î»Ò¶¡¤È·§ËÜ¤Ë°Ü½»¤·¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°æ¾å¤¬º£²ó¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¡¢1¥«·î´Ö¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ä»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡¡»öÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡Öº£Â©»Ò¤¬18¡¢¤½¤Î²¼¤Ë16¡¢14¤Ã¤ÆÌ¼¤¬¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ÆÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é»Ò¶¡¤¿¤Á·ù¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Ë¡Ë¼«Ê¬¼´¤ÇÀ¸¤¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï²¿¡©¤Ã¤Æ¡£Ã¯¤«¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤Ï³Ú¤À¤±¤É¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤Î¿®Ç°¤¬¼«¿È¤òºÆÅÙ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÆ»¤Ø¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡ÈÊì¤Î´é¡É¤«¤é°ìÊÑ¡¢ÀÎ¤Î´ª¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë°æ¾å¡£»£±Æ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥°¥é¥Ó¥¢°úÂà¸å¤Î¡ËÌó30Ç¯¤Î´Ö¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤¿50Âå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µÇ°¤ËÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÁí³ç¡£Ì¼¤¿¤Á¤«¤é¤ÏLINE¤¬ÆÏ¤¡Ö¤¤ã¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¤À¤Ã¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤Ã¤Æ¡£¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯Íè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢ÂçÀ®¸ù¡ª¡×¤È¹¥È¿±þ¤ËËþÂ¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°æ¾å¤Ï¡¢MC¤ÎMEGUMI¤«¤é¡ÖÂç¤¤Ê·è¿´¤À¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¿¤«¼«Ê¬¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò²¿½½Ç¯¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤Æ¡ÖÌ¼¤Ï¡ÊÉáÃÊ¡Ë·ë¹½¿É¸ý¤À¤«¤é¡È¥¥â¡É¤È¤«¸À¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢·ë¹½°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡ÖÄ¹½÷¤Ï¡È¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤ó¡É¤Ã¤Æ¡£´ñÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½÷¤Î»Ò¤Ï´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£