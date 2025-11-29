ÂçÊ¬²ÐºÒ¡¢Î©¤ÁÆþ¤êµ¬À©°ìÉô²ò½ü¡¡ÄÃ²Ð³ÎÇ§¤Ç¾ÃËÉ
¡¡ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¡¢»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ï29Æü¡¢¾ÃËÉ·Ù²ü¶è°è¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êµ¬À©¤ò²ò½ü¤·¤¿¡£28Æü¤Ë¡¢Î¥Åç¤ò½ü¤ÄÃ²Ð¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¦Á¼ÃÖ¡£»Ô¤Ï¡¢Íî²¼Êª¤Ê¤É¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¶è°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤êµ¬À©¤ò°ÍÁ³¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¶è°è¤Ë¤Ï½»Ì±¤é¤¬Ìá¤ê¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤¿¡£¹¾Àî²ÅÂå»Ò¤µ¤ó¡Ê84¡Ë¤Ï¡¢º£¸å¡¢²È¤ËÌá¤Ã¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¾Æ¤±¤¿¼þ¤ê¤Î²È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Âç´î¤Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢É½¾ð¤òÆÞ¤é¤»¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤Ï18Æü¸á¸å5»þ45Ê¬¤´¤íÈ¯À¸¡£Ìó180Åï¡¢5ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤¬¾Æ¤±2¿Í¤¬»à½ý¤·¡¢Ìó130À¤ÂÓ¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¡£