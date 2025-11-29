【ロンドン＝市川大輔】欧州の航空機大手エアバスは２８日、主力旅客機のＡ３２０シリーズについて、強い太陽放射により飛行制御に欠かせないデータが破損する可能性があると発表した。

安全性確保のため、航空会社に対し、運航前にソフトウェアの更新を行うことを求めている。日本でも全日本空輸が欠航する影響が出ている。

ＡＦＰ通信によると、Ａ３２０シリーズの不具合は米ジェットブルー航空の機体で発生した。メキシコ湾上空で突然急降下する現象が生じ、負傷者も出たという。ソフトウェアの更新が必要な機体は世界で約６０００機。更新は通常、数時間で完了するが、約１０００機については数週間の作業が必要になるとしている。

全日空は２９日午前、同社が運航するエアバス機のソフトウェア更新のため、関西―羽田便など国内線９５便が欠航すると発表した。約１万３２００人に影響が出るとしている。対象となる機体は３４機あり、整備作業には１機あたり４時間程度を要する。整備が終わり次第、運航再開を目指すが、３０日以降の便にも影響が出る可能性があるという。

国内では、スターフライヤーと、格安航空会社（ＬＣＣ）ピーチ・アビエーションも２９日、エアバス機のソフトウェア更新作業を行うと明らかにした。いずれも欠航は生じない見通し。日本航空は対応が必要な機体を保有していないため、運航に影響はない。

Ａ３２０シリーズは１９８８年に運航が開始され、世界市場で米ボーイングの７３７シリーズと競合関係にある。エアバスの旅客機で最も販売数が多く、これまで１万２０００機超が航空会社に納入された。