¡Ú³ÚÅ·¡Û£¶Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¡ÅÏÊÕ²ÂÌÀ¤¬ÌÀÂç¤ÎÀèÇÚ¡¦ÅçÆâ¹¨ÌÀ¤Î¡Ö£³£µ¡×¤ò·Ñ¾µ
¡¡³ÚÅ·¤Ï£²£¹Æü¡¢Íèµ¨¤«¤é£¶Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÏÊÕ²ÂÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤ÏÆ±¤¸ÌÀÂç½Ð¿È¤ÎÀèÇÚ¤ÇÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ÅçÆâ¹¨ÌÀ³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö£³£µ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¡ÖÄ¹Ç¯¡¢Æ±¤¸¥É¥é¥Õ¥È£¶°Ì¤Ç¤¢¤êÌÀ¼£Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÅçÆâ¤µ¤ó¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿£³£µÈÖ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢µåÃÄ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡££³£µÈÖ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢£²£°£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡Ø£³£µÈÖ¤Ï²ÂÌÀ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Íèµ¨¤«¤é»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤µ¤ì¤ë¸Å²ì¹¯À¿Åê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡Ö£¶£±¡×¡¢Æ±¤¸¤¯Ê¿ÎÉÎµºÈÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡Ö£´£¸¡×¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª°ìÅÙÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ËºÆ·ÀÌó¤µ¤ì¤¿¼ÆÅÄÂçÃÏÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ïº£µ¨¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö£·£±¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¦ÅÏÊÕ²ÂÌÀÆâÌî¼ê¡¡£´£¸¢ª£³£µ
¡¡¢¦Ê¿ÎÉÎµºÈÆâÌî¼ê¡¡£°£³£°¢ª£´£¸
¡¡¢¦¸Å²ì¹¯À¿Åê¼ê¡¡£±£³£°¢ª£¶£±
¡¡¢¦ÆÁ»³°ìæÆÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¡£²£¹¢ª£°£²£¹
¡¡¢¦¾¾ÅÄÂïËáÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¡£¶£±¢ª£°£¶£±
¡¡¢¦Á°ÅÄ¶ä¼£³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡¡£·£¹¢ª£°£·£¹