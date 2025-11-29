元フジテレビアナウンサーでタレントの八木亜希子が２９日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「八木亜希子 ＬＯＶＥ＆ＭＥＬＯＤＹ」（土曜・午前８時半）に生出演した。

この日、八木は、のどの調子が悪くかすれ声で生出演。八木をフォローすべく同局の東島衣里アナが緊急出演した。

今週は、フジテレビが２５日に更新した公式Ｘ（旧ツイッター）で１９９０年から八木がタレントの明石家さんまとＭＣを務める毎年、クリスマスイブの１２月２４日深夜に生放送されてきた「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」が今年は放送されないことが明らかになった。

八木は、かすれ声で「今週に『明石家サンタ』の今年は、ないですっていう話がもうね、公になったので、その話を、この番組を聴いてくださっている方は結構、見てくださっている方がいるので、私からもちょっと話そうかなって…大事な日だったんです。こんな声になっちゃった」と明かすと「私の気持ちとしては、むしろここまでサンタが続いたこともびっくりなことなんで。本当に感謝、感謝しかないです」と思いを伝えた。

続けて「アメリカに行った時も一回お休みした時もまた、呼んでくださったことだけで十分ありがたかったんで。そのことを伝えたいと思って、結構気合入っていたんですけど、こんな声で」とガラガラ声で苦笑していた。