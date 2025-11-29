原因は自分にある。長野凌大、嫉妬伝えてきたメンバーは？杢代和人は真逆の反応受ける【puzzle】
【モデルプレス＝2025/11/29】原因は自分にある。の杢代和人、長野凌大が29日、都内で行われたフォトブック「puzzle」（ワン・パブリッシング）発売記念イベント囲み取材に出席。2人のフォトブックに対し、嫉妬を伝えてきたメンバーを明かした。
【写真】人気アイドル、美人女優とキス寸前
2人でのフォトブックを受け、メンバーから嫉妬されたかという話題では、長野が「これはずっと言われたね。空人（大倉空人）とかに『2人で行ったんだね。俺も行きたかったな〜』とか。要人（吉澤要人）も」と告白。しかし、杢代は「誰も俺に言ってないよ。もしかして俺とじゃなくて凌大と行きたいってこと？失礼〜」と呟いた。
長野は「でも、嫉妬あると思います。だから、そうやって言われるたびに、『今度7人で行こうね』っていう返し」と続けた。
本書では、共通の趣味であるカメラを片手に初めて2人きりで四国を旅した模様や、互いが撮りたいコンセプトに沿って撮影したセルフプロデュースパートを収録している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アイドル、美人女優とキス寸前
◆杢代和人＆長野凌大、2人でのフォトブック嫉妬伝えてきたメンバーは？
2人でのフォトブックを受け、メンバーから嫉妬されたかという話題では、長野が「これはずっと言われたね。空人（大倉空人）とかに『2人で行ったんだね。俺も行きたかったな〜』とか。要人（吉澤要人）も」と告白。しかし、杢代は「誰も俺に言ってないよ。もしかして俺とじゃなくて凌大と行きたいってこと？失礼〜」と呟いた。
◆杢代和人＆長野凌大フォトブック「puzzle」
本書では、共通の趣味であるカメラを片手に初めて2人きりで四国を旅した模様や、互いが撮りたいコンセプトに沿って撮影したセルフプロデュースパートを収録している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】