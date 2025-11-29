小芝風花、美背中あらわな“編み上げドレス”姿に反響続々「うおーー!!」「綺麗そして色っぽい」「大人な風花ちゃんカッコいい」
俳優の小芝風花（28）が28日、自身のインスタグラムを更新。美背中あらわな“編み上げドレス”姿を披露し「うおーー!!」「綺麗そして色っぽい」「おおお、大人な風花ちゃんカッコいい」「すごくセクシーです」などと、反響を呼んでいる。
【写真】「うおーー!!」「綺麗そして色っぽい」美背中あらわな“編み上げドレス”姿の小芝風花
披露したのは、クラスマガジン『25ans（ヴァンサンカン）』1月号（ハースト婦人画報社／発売中）の撮影カット。モノクロカラーの写真で、小芝はカメラ目線でアンニュイな表情を浮かべている。
ファンからはほかにも「背中キレイ」「表情といいポージングといいかっこよすぎます！」「普段とのギャプがまた良いんだよね〜」「色気はんぱない ますます大人っぽく魅力的になってく風花ちゃん、推しがいしかない」「めちゃキレイ」などと、美麗なショットへの称賛コメントが数多く寄せられている。
【写真】「うおーー!!」「綺麗そして色っぽい」美背中あらわな“編み上げドレス”姿の小芝風花
披露したのは、クラスマガジン『25ans（ヴァンサンカン）』1月号（ハースト婦人画報社／発売中）の撮影カット。モノクロカラーの写真で、小芝はカメラ目線でアンニュイな表情を浮かべている。
ファンからはほかにも「背中キレイ」「表情といいポージングといいかっこよすぎます！」「普段とのギャプがまた良いんだよね〜」「色気はんぱない ますます大人っぽく魅力的になってく風花ちゃん、推しがいしかない」「めちゃキレイ」などと、美麗なショットへの称賛コメントが数多く寄せられている。