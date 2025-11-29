徳井義実、“自分に合ってる”気になるアイテム明かす「おっさんは知らず知らずのうちにズレてきてる」
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実（50）が、28日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。
【写真】“スマホ”掲げる徳井義実
現在50歳を迎えた徳井。年齢と共に使っているスマホケースが自分に合っているのか気になってしまうという。若い子はどんなものを持とうが正解、おっさんは知らず知らずのうちにズレてきてるから怖い、と独自の理論を展開した。そんな徳井が使っているスマホケースはいたってシンプル。スタジオのゲスト達はシールを貼ったり、頑丈でシンプルなものだったり、"スマホ事情“を披露した。
ゲストでMCの麒麟・川島明は「ノート型で革がクタクタ」のスマホケースが嫌だという。それを聞いていたMCの千鳥・大悟が「わしのはすっごいかも」と自分のスマホケースを披露すると、「何これ？」「まんじゅうみたい」「クタクタでバキバキ気にならない？」「これ嫌」とスタジオは大いに盛り上がった。
