職場の新人をいじめるお局様。ですが、まったくダメージを受けていない新人もいるようで？ 今回は、強すぎる新入社員の話をご紹介します。

可哀想な人！

「うちの職場のお局様は新人いびりの常習犯。今年、新卒の女性社員が入社したのですが、挨拶はもちろん無視。教えていないことを教えたと言う、持ち物をバカにするなど、相変わらず新人いじめをしていて……。

新人の子をフォローしようと声をかけたのですが、本人はあっけらかんとしていました。『〇〇さんの嫌がらせ？ 全然気にしてないですよ！』『きっと〇〇さん、プライベートが不幸なんでしょうね』『いじめをする人って、家庭環境がよくないっていうじゃないですか』『旦那さんと上手くいってないのかな』『可哀想な人なんだろうなって思ってます！』と言っていて、強すぎてビックリしました（笑）。

しかも、その場のちょっと離れたところにお局様が立っていて、偶然だと思うけど多分聞かれていたと思います……。お局様はショックだったのか微動だにしていなかったけど（笑）。図星だったのかな？

その後、お局様の新人の子への態度は相変わらず冷たかったけれど、わざといじめるような発言はなくなりましたね。ダメージを与えられないどころか、逆に見下されることになるって気づいたんじゃないでしょうか？」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 「いじめをする人は可哀想な人」と見下してしまえば、ダメージを受けずに済みますよね。それだけメンタルが強ければ、いじめる気も失せそうです……。

