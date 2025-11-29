絶対外せない日本橋グルメ4選　『サタプラ』で紹介、ビブグルマン認定の人気店も登場

お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也さん、柴田英嗣さんらがレギュラーメンバーを務める『サタプラ』（土曜7時30分〜9時25分、MBS/TBS系）は、身近なお得情報をお届けする朝の情報番組です。2025年11月29日に放送された「グルメいっせーのーせ」のコーナーに、月刊誌『おとなの週末』編集者の戎（えびす）が登場！ 今回は、日本橋で外せないグルメを「洋食」「手土産」「創業から100年以上の老舗」「そば」の4つのテーマで語り合いました。番組内で取り上げられたお店と『おとなの週末』Webで過去に公開した”戎イチオシのお店”をご紹介します。お店選びのご参考にぜひ！

2年連続でミシュランガイドのビブグルマンにも選出『そよいち』の「ビーフかつ」

・衣はサクッ、中の牛肉はレア状態でしっとり

・ラードで揚げているから肉の旨みが凄い！

・薄めだからこそ簡単に噛み切れる柔らかさ

ビーフかつ 2200円

『そよいち』ビーフかつ 2200円

［店名］『そよいち』

［住所］東京都中央区日本橋人形町1-9-6

［電話］03-3666-9993

［営業時間］11時〜14時／17時半〜20時

［休日］月・日

［交通］地下鉄日比谷線人形町駅A2出口から徒歩2分、地下鉄半蔵門線水天宮前駅8番出口から徒歩3分、都営地下鉄浅草線人形町駅A6出口から徒歩4分

東京で買えるのはここだけ！『ツバメヤ』の「わらび餅」

・岐阜に本店がある人気和菓子屋、わらび餅は店舗によって味が違う

・蓋を開けると北海道産大豆使用のきなこがぎっしり

・ふわふわ食感のわらび餅は自然な甘さで、きなことの相性も抜群

わらび餅・8切 1720円

『ツバメヤ』わらび餅・8切 1720円

［店名］『ツバメヤ』

［住所］東京都中央区日本橋3-5-12

［電話］03-6262-6838

［営業時間］10時〜18時半

［休日］火

［交通］JR東京駅八重洲口から徒歩6分、地下鉄銀座線ほか日本橋駅B1出口から徒歩4分

江戸時代から続く伝統の味『玉ひで』の「元祖親子丼」

・1760年から続く鳥料理の老舗で東京での親子丼の始まりと言われている

・ブランド鶏「東京シャモ」を使用、しっかりした歯ごたえが特徴

・とろとろの卵が甘じょっぱい割下と高相性！

元祖親子丼 2800円

［店名］『玉ひで』

［住所］東京都中央区日本橋人形町1-17-10

［電話］03-3668-7651

［営業時間］11時半〜13時半（LO）／17時〜21時半（20時半LO） ※夜は御膳・コースのみ

［休日］日の午後（月が祝日の場合、夜も営業）

［交通］地下鉄日比谷線人形町駅A2出口から徒歩1分、都営地下鉄浅草線人形町駅A6出口から徒歩2分、地下鉄半蔵門線水天宮前駅8番出口から徒歩3分

超ハイレベルな立ち食い蕎麦『そばよし』の「かけそば」

・行列必至の人気立ち食い蕎麦店

・鰹節問屋直営店ならではの出汁がとにかく美味しい！

・ご飯に粉かつおをかけて卵を乗せた「おかかご飯」も絶品

かけそば 410円

『そばよし』かけそば 410円 写真は海苔トッピング

［店名］『そばよし』

［住所］東京都中央区日本橋本町1-1-7 本町山崎ビル1F

［電話］03-3241-0884

［営業時間］7時半〜20時

［休日］土・日・祝

［交通］地下鉄銀座線三越前駅A1出口から徒歩2分、地下鉄半蔵門線三越前駅B4・B6出口から徒歩2分

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

