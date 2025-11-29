12月6日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC：ヒロミ、小泉孝太郎

VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」

■“町中華巡りの神”が激戦区で見つけた絶品“町中華カレー”3連発！





これまで巡った町中華は約500軒！“町中華巡りの神”が、再び降臨！

以前の放送では「町中華オムライス巡り」を紹介してくれたが、今回は「町中華のカレーライス巡り」ということでスタッフが同行！

店主が使い込んだ中華鍋だからこそ出来る絶品カレーライスは、鶏ガラで仕込んだ中華スープや紹興酒などなど・・・それぞれの中華店ならではの“隠し味”がポイント！

町中華を愛するがゆえの、食べる前の神の独特なお作法とともにご紹介します！

■「ワセメシ」ランキング3年連続1位！早稲田生の胃袋を掴んだ話題の神豚丼、降臨！



早稲田大学生が食べる学生飯＝通称「ワセメシ」。

トンカツに油そば、安くてボリュームいっぱいの定食など「ワセメシ」の人気店が続々登場！

そんな中、早稲田生が神と崇め「ワセメシ」ランキングで一位を獲得、3連覇を制する、大人気“神豚丼”がスタジオに降臨！









低音調理した豚バラ肉を炭火で焼き上げる調理法を、テレビ初公開！

香ばしくてジューシーな“トップ・オブ・ワセメシ”を食したヒロミ＆孝太郎も大絶賛！

