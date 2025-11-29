ロマンスカー「EXE」イメージ

小田急電鉄が、年末年始の運転ダイヤを発表しました。2025年12月30日(火)から2026年1月2日(金)までを土休日ダイヤで運転し、2026年1月1日(木・祝)早朝に、江の島・鎌倉方面での初日の出や初詣に便利な特急ロマンスカー「ニューイヤーエクスプレス」をはじめとする臨時列車を運転します。大晦日から元日にかけての終夜運転は行われませんが、初詣や初日の出で賑わう行楽地へスムーズにアクセスできるよう、片瀬江ノ島駅方面へ列車の区間延長や増発が予定されています。

年末年始の運転ダイヤは土休日ダイヤで運行

小田急電鉄の年末年始の運転ダイヤは、2025年12月30日(火)始発列車から2026年1月2日(金)最終列車まで「土休日ダイヤ」で運転されます。12月31日(水)から1月1日(木・祝)にかけての終夜運転は行われません。

ロマンスカー「ニューイヤーエクスプレス」を運転

1月1日早朝に運行の「ニューイヤーエクスプレス」

2026年1月1日(木・祝)早朝には、江の島・鎌倉方面の初日の出や初詣に便利な特急ロマンスカー「ニューイヤーエクスプレス」が「EXE」10両編成で上下各1本、臨時運行されます。

「ニューイヤーエクスプレス1号」は4:50新宿発〜6:13片瀬江ノ島着。「ニューイヤーエクスプレス2号」は7:32片瀬江ノ島発〜8:47新宿着となります。

特急券は、2025年12月1日(月)10:00から予約・発売スタート。おトクな「チケットレス特急料金」が適用されるオンラインサービスも利用できます。特急料金は、例えば新宿駅〜片瀬江ノ島駅間の場合、チケットレス特急料金が大人700円、通常の特急料金が大人750円です（別途乗車区間の運賃が必要です）。

江ノ島方面へ向かう一部列車も増発・区間延長

ロマンスカーのほか、一般列車でも臨時列車を運転。一部の列車の運転区間延長や時刻が変更になります。

下り列車

町田・相模大野〜片瀬江ノ島間の臨時各駅停車を運転。各駅停車や急行の運転区間の延長も実施します。

上り列車

片瀬江ノ島〜相模大野・藤沢間の臨時各駅停車を運転。快速急行の運転区間の延長や時刻の変更も実施します。

今年も、江の島・鎌倉方面のおでかけに便利な臨時ロマンスカー「ニューイヤーエクスプレス」が運転されます。初日の出や初詣に出かける際は、チェックしてみてはいかがでしょうか。

（画像：小田急電鉄）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）