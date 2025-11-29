BiSHの元メンバー、セントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト「CENT」が、全国ツアー＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」＞の初日公演を東京・恵比寿LIQUIDROOMで迎えた。MCでは、2026年2月25日にZepp Shinjukuでの追加公演の開催も発表された。

＜BIG BIG LOVE TOUR＞は、8月にリリースされた1メジャー1stミニアルバム『らぶあるばむ』を引っ提げたツアーで、東京、愛知、香川、福岡、宮城、大阪の全国6都市を巡るツアー。そんなツアーの初日公演が11月28日に恵比寿LIQUIDROOMで開催された。サポートメンバーに庫太郎（G）、カワノアキ（B, Cho）、岩野亨（Dr）を迎え、『らぶあるばむ』の楽曲を中心に披露。

アンコールのMCでは「お知らせがあります！ ＜CENT ONEMAN LIVE TOUR＞追加公演が決まりました！」と、2026年2月25日にZepp Shinjukuでの追加公演でツアーファイナルとなる＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」＞の開催も発表し、会場は大きな歓声に包まれた。満員のLIQUIDROOMで、メジャーデビュー後初の全国ツアー初日を大盛況にて終えた。

追加公演のチケットは、12月7日23時59分までファンクラブ「CENT倶楽部」会員先行が行われる。

またツアー各公演終演後にはミート&グリートも開催中。VICTOR ONLINE STOREで、対象商品を期間中に購入すると、抽選でミート&グリートに招待される。ご注文のお客様にはもれなくトレカをプレゼントされるので是非チェックいただきたい。

◾️＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR＞ 2025年11月28日（金）東京・LIQUIDROOM 開場18:00 / 開演19:00

2025年12月17日（水）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00

2026年1月16日（金）香川・高松DIME 開場18:30 / 開演19:00

2026年1月18日（日）福岡・DRUM Be-1 開場17:30 / 開演18:00

2026年1月24日（土）宮城・darwin 開場17:30 / 開演18:00

2026年2月6日（金）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO 開場18:00 / 開演19:00

詳細：https://centplanet.jp/feature/bigbiglovetour ▼追加公演

＜CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA ♡♡♡」＞

2026年2月25日（水）東京・Zepp Shinjuku 開場18:00 / 開演19:00 *追加公演

詳細：https://centplanet.jp/feature/bigbiglovetour ▼CENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」ミート&グリート開催！

VICTOR ONLINE STOREにて、対象商品を期間中にご購入いただいた方の中から抽選で、11月から開催されるCENT ONEMAN LIVE TOUR「BIG BIG LOVE TOUR」ミート&グリートにご招待いたします。また、ご注文のお客様にはもれなくトレカ（4種ランダム1枚）をプレゼントいたします。

詳細：https://victor-store.jp/artist/43227

