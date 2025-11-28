Galileo Galilei、26年全国ツアー＜NAKED HERO＞開催決定
Galileo Galileiが、2026年5月に＜Galileo Galilei Tour 2026 “NAKED HERO”＞を開催することを発表した。
発表が行われたのは、11月28日（金）に開催されたツアー＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞最終日である福岡DRUM LOGOS公演のアンコールにて。
公演日程は5月10日（日）札幌cube garden公演を皮切りに、大阪、横浜、福岡、広島、名古屋、仙台の全国7カ所を巡るツアーとなる。タイトル“NAKED HERO”に込められたツアーのコンセプトなど詳細はまだ明かされていないが、バンド内では次なるツアーに向けて新たなビジョンを描いているとのことだ。
また、併せてツアーの新ビジュアルも公開された。アートワークはこれまで尾崎雄貴、尾崎和樹、DAIKIが所属するバンドBBHFのアートワークを長年手がけてきた、サンディエゴ出身のアーティスト Andrew McGranahan が担当している。
チケットは11月28日（金）21時より、FC先行予約受付（抽選）が開始。一般チケット発売情報は後日発表となる。
■＜Galileo Galilei Tour 2026 “NAKED HERO” ＞
2026年5月10日（日）札幌 cube garden（17:00/17:30）
2026年5月14日（木）大阪 BIGCAT（18:00/19:00）
2026年5月17日（日）横浜 KT Zepp Yokohama（17:00/18:00）
2026年5月19日（火）福岡 DRUM Be-1（18:00/18:30）
2026年5月21日（木）広島 LIVE VANQUISH（18:00/18:30）
2026年5月23日（土）名古屋 NAGOYA CLUB QUATTRO（17:00/18:00）
2026年5月26日（火）仙台 darwin（18:00/18:30）
【チケット】オールスタンディング（KT Zepp Yokohama公演のみ2階指定席あり）
前売り 6,500円（スタンディング）
2階指定席 7,000円（KT Zepp Yokohama公演のみ）
※小学生以上有料
【チケット販売リンク】
FC先行（抽選）受付
https://www.galileogalilei.jp/feature/NAKEDHEROfc1
受付期間：2025年11月28日（金）21:00〜12月14日（日）23:59
◾️＜Billboard Live presents Galileo Galilei “BLUE WINTER”＞
2025年12月9日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
2025年12月10日（水）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）
1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00
◆チケット※飲食代金別
【東京】SOLD OUT
DXシートDuo \23,200-（ペア販売）
Duoシート \22,100-（ペア販売）
DXシートカウンター \11,600-
S指定席 \10,500-
R指定席 \9,400-
カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付）
【大阪】
BOXシート \22,100-（ペア販売）
S指定席 \10,500-
R指定席 \9,400-
カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付）
ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/
◾️イベント出演
＜TOHOKU MUSIC JOURNEY 2025＞
12月6日（土）7日（日）夢メッセみやぎ
＜山中さわお「JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」＞
12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）
