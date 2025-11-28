Galileo Galileiが、2026年5月に＜Galileo Galilei Tour 2026 “NAKED HERO”＞を開催することを発表した。

発表が行われたのは、11月28日（金）に開催されたツアー＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞最終日である福岡DRUM LOGOS公演のアンコールにて。

公演日程は5月10日（日）札幌cube garden公演を皮切りに、大阪、横浜、福岡、広島、名古屋、仙台の全国7カ所を巡るツアーとなる。タイトル“NAKED HERO”に込められたツアーのコンセプトなど詳細はまだ明かされていないが、バンド内では次なるツアーに向けて新たなビジョンを描いているとのことだ。

また、併せてツアーの新ビジュアルも公開された。アートワークはこれまで尾崎雄貴、尾崎和樹、DAIKIが所属するバンドBBHFのアートワークを長年手がけてきた、サンディエゴ出身のアーティスト Andrew McGranahan が担当している。

チケットは11月28日（金）21時より、FC先行予約受付（抽選）が開始。一般チケット発売情報は後日発表となる。

■＜Galileo Galilei Tour 2026 “NAKED HERO” ＞

2026年5月10日（日）札幌 cube garden（17:00/17:30）

2026年5月14日（木）大阪 BIGCAT（18:00/19:00）

2026年5月17日（日）横浜 KT Zepp Yokohama（17:00/18:00）

2026年5月19日（火）福岡 DRUM Be-1（18:00/18:30）

2026年5月21日（木）広島 LIVE VANQUISH（18:00/18:30）

2026年5月23日（土）名古屋 NAGOYA CLUB QUATTRO（17:00/18:00）

2026年5月26日（火）仙台 darwin（18:00/18:30） 【チケット】オールスタンディング（KT Zepp Yokohama公演のみ2階指定席あり）

前売り 6,500円（スタンディング）

2階指定席 7,000円（KT Zepp Yokohama公演のみ）

※小学生以上有料 【チケット販売リンク】

FC先行（抽選）受付

https://www.galileogalilei.jp/feature/NAKEDHEROfc1

受付期間：2025年11月28日（金）21:00〜12月14日（日）23:59

◾️＜Billboard Live presents Galileo Galilei “BLUE WINTER”＞ 2025年12月9日（火）ビルボードライブ東京（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 2025年12月10日（水）ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

1stステージ 開場17:00 開演18:00 / 2ndステージ 開場20:00 開演21:00 ◆チケット※飲食代金別

【東京】SOLD OUT

DXシートDuo \23,200-（ペア販売）

Duoシート \22,100-（ペア販売）

DXシートカウンター \11,600-

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） 【大阪】

BOXシート \22,100-（ペア販売）

S指定席 \10,500-

R指定席 \9,400-

カジュアルシート \8,900-（1ドリンク付） ビルボードライブ公式HP：https://www.billboard-live.com/

◾️イベント出演 ＜TOHOKU MUSIC JOURNEY 2025＞

12月6日（土）7日（日）夢メッセみやぎ ＜山中さわお「JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”」＞

12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）