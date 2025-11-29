¡ÚMLB¡Û¡Ö¤Þ¤µ¤ËÁ´À¹´ü¡×¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¡È±£¤ìÊä¶¯¸õÊä¡É¤Ë¥Ìー¥È¥Ðー¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¹âÉ¾²Á¡Ö¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¡×
ÊÆÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¸ÀµÚ¡£¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¥È¥ìー¥É¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢¥éー¥º¡¦¥Ìー¥È¥Ðー³°Ìî¼ê¡Ê¥«ー¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥Áー¥à¥áー¥È¤È¤Î¶¦Æ®¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¥É¥¸¥ãー¥Ö¥ëー¤¬»÷¹ç¤¦¡×
º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³°Ìî¼êÊä¶¯¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹¡£¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë»Ô¾ì¤«¤é¤Î³ÍÆÀ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤ä¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¤é¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥ìー¥É¤Ë¤è¤ë³ÍÆÀ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥¯¥ï¥ó³°Ìî¼ê¤ä¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó³°Ìî¼ê¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¥È¥ìー¥É¸õÊä¡×¤ò¾Ò²ð¡£¡È±£¤ìÊä¶¯¸õÊä¡É¤È¤·¤Æ3Áª¼ê¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¥Ìー¥È¥Ðー¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½Ð¿È¤Î¥Ìー¥È¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï°õ¾Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥×¥ìーÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤Î¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÀ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢³°Ìî¤Î3¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£³Æ¼ï»ØÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÊ¿¶ÑÂÇµåÂ®ÅÙ¡¢¸ª¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¥¢ー¥à¡¦¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¡¢¥Ïー¥É¥Ò¥Ã¥ÈÎ¨¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¥¢¥Ã¥×Î¨¡Ê¿Ä¤ÇÂª¤¨¤ë³ä¹ç¡Ë¡¢¥Üー¥ëµå¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¡¢¶õ¿¶¤êÎ¨¡¢»ÍµåÎ¨¤Ê¤É¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ìー¡×
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍ×¤¹¤ë¤Ë¥Ìー¥È¥Ðー¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï28ºÐ¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤ËÁ´À¹´ü¤ËÆþ¤ê¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Á¡¢¶¯¤¤ÂÇµå¤òÂÇ¤Á¤Ä¤Ä»°¿¶¤â¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£¤µ¤é¤ËÃÏ¸µ½Ð¿È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤·¡¢Êä¶¯¸õÊä¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Ìー¥È¥Ðー¤ÏÀè·î¾å½Ü¡¢Î¾¤«¤«¤È¤ò¼ê½Ñ¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÍèµ¨³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«ÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ìー¥È¥Ðー°Ê³°¤Î¡È±£¤ìÊä¶¯¸õÊä¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹ÂÇ¤ÎÂÇ¤Æ¤ëÆóÎÝ¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥í¥¦ÆâÌî¼ê¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¡¢¥´ー¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î±¦Íã¼ê¥¦¥£¥ë¥äー¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ³°Ìî¼ê¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£