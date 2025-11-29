ジャンプ連載は漫画家にとって武道館 読者の感情動かす心がけ「とにかく最後の4ページが大事」【ヒロアカ×カグラバチ作者対談】
漫画『僕のヒーローアカデミア』作者・堀越耕平氏と『カグラバチ』作者・外薗健氏の特別対談が実現した。「週刊少年ジャンプ」を連載先に選んだ理由を聞くと、「ジャンプって、ライブ会場で言ったら「武道館」だもんね」（堀越）「漫画家を目指すならてっぺんを取りたい。そう考えた時、ジャンプ以外の選択肢はありませんでした」（外薗）と語ってくれた。
堀越氏は1986年生まれの愛知県出身。2006年に『ヌケガラ』で第72回手塚賞佳作を受賞、2007年に「赤マルジャンプ」に『テンコ』が掲載されて読切デビューを果たす。翌2008年同誌に『僕のヒーロー』掲載。2010年に『逢魔ヶ刻動物園』で「週刊少年ジャンプ」連載デビュー。2012年に『戦星のバルジ』を連載後、2014年より『僕のヒーローアカデミア』の連載をスタートさせ、2024年に完結させた。
外薗氏は2000年生まれの大阪府出身。2020年に『炎天』で第100回手塚賞準入選。「ジャンプ GIGA 2021 SPRING」に『さらば！チェリーボーイ！』、「ジャンプ GIGA 2021 SUMMER」に『CHAIN』、「週刊少年ジャンプ」で2022年に『まどぎわで編む』、『ロクの冥約』を掲載。初の連載作品『カグラバチ』を「週刊少年ジャンプ」にて2023年よりスタートさせ、2024年8月に「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門１位などを受賞した。
■初めて漫画を描いたのはお互い大学時代 投稿先にジャンプを選んだ理由
――お二人はどのようにして漫画家になったのでしょうか。
堀越：僕は物心ついた時から絵を描くのが好きで、それを見た母親とか友達が「上手いね」って言ってくれて。その当時は絵を描く仕事って漫画家ぐらいしか知らなかったので、「じゃあ漫画家になるか」と思っていました。小さい頃は漫画というよりも、『ドラゴンボール』の悟空を真似して描いたり、オリジナルのスーパーサイヤ人を描いたりして喜んでいました（笑）。
本格的に漫画を描き始めたのは大学生の頃です。そして初めて描いた作品（『ヌケガラ』）を手塚賞で佳作に選んでいただいたんです。その時の審査員は岸本先生だったのですが、僕の作品をすごい推してくれたと聞きました。
外薗：僕は大学生の頃から本格的に漫画を描きはじめたのですが、初めて描いた『炎天』という作品が、堀越先生が審査員をされていた手塚賞の準入選になったんです。
堀越：外薗くんの『炎天』は、審査員みんなが「すごい！」って高評価でした。「『NARUTO-ナルト-』っぽい」とも言っていましたが（笑）。
外薗：（笑）。堀越先生が一番褒めてくださったと聞きました。「めくりの演出がいい」って。
堀越：あー、カメレオンが登場するところでしょ。そのシーンで素直に「おぉー！」と感心したかな。すげぇなこの人って。
外薗：堀越先生のご講評を聞いて、「あっ、俺って演出上手いんや」って自信がつきました（笑）。
堀越：ちゃんと、「ここで読者をびっくりさせたるぞ」っていう意図を感じたから。これはプロでも通用するな、と思いました。
外薗：「プロ並み」って堀越先生に言っていただいて、「俺、プロ並みらしいで、演出が」って、家族とか友達に自慢しました(笑)。
――お二人はどうして「週刊少年ジャンプ」に漫画を持ち込もうと思ったのでしょうか。
外薗：好きな作品が基本的にジャンプだったので、まずはジャンプに持っていくかっていう感じですかね。漫画雑誌の中で一番強いっていうシンプルな理由。あまり深く考えてはいなかったと思います。
堀越：同じです。他の雑誌も読んでいましたけど、やっぱりジャンプは好きな作品の数が多くて、好きな気持ちも大きすぎたんで、迷うことなく。ジャンプって、ライブ会場で言ったら「武道館」だもんね。
外薗：漫画家を目指すならてっぺんを取りたい。そう考えた時、ジャンプ以外の選択肢はありませんでした。
――『僕のヒーローアカデミア』と『カグラバチ』が誕生するまでの歩みを教えてください。
堀越：『ヒロアカ』の企画を考え始めた当時、２作品目だった『戦星のバルジ』の連載が終了したところでした。それまでの僕の中には『ONE PIECE』のルフィへの憧れがあって、「ルフィみたいなキャラクターを作らなきゃ」っていう思いが強かったんです。でも、自分の作品が２回連載終了になり、「自分の中にはルフィはいない」ってことにようやく気がつきました。そこでもう１度、自分にとって描きやすい主人公を模索することにしたんです。
結局、以前に読切で描いた『僕のヒーロー』の主人公が自分の性に合っていたんですよね。「自分が一番描きやすいキャラクターを主人公にして、もう１度漫画を作ってみよう」という感じで『ヒロアカ』が生まれました。最初の構想から第１話のネーム完成まで、だいたい１年ぐらいかかっているんじゃないかなぁ。
冒頭部分のネームだけでも何パターンも作ったし、キャラクターの特徴も決まり切っていなかったしで、四苦八苦しましたね。でもオールマイトっていうキャラクターは早い段階でできていたんで、「こいつがいれば何とかなるだろう」って感触はありました。
外薗：『カグラバチ』の構想は2022年末頃から。当初はうっすらと「暗い主人公で行こう」と考えていました。その時のジャンプにはクールな主人公はあまりいなかったので、新しいタイプの作品になるんじゃないかと。また、ハリウッド映画に出てくるみたいな、ちょっと変な日本を舞台にしようというのも当初から決めていました。そういった「エセ日本」を舞台にネームを作っていく段階で、「妖刀」や「妖術」といった要素の設定を追加していったんです。第１話ができたのが2023年の４〜５月頃で、その後、急いで第２〜３話のネームを作った記憶があります。
――外薗先生は『カグラバチ』の連載開始前に、堀越先生のお仕事場を見学されたと聞きました。そこで学んだことはありましたか。
外薗：堀越先生のようにすごく上手い人が、目の前で信じられないぐらいのスピードで絵を描いているのを見て「本当に人間が描いてるんや」って思いました(笑)。それを実感できたのは良かったです。あまりにすごい人って神様みたいに崇めてしまうんですけど、漫画家という同じ土俵に自分も立ったからには、そのレベルを目指さなくちゃ行けない。頑張れば、自分もそこに辿り着けるはずだって思えたのは大きかったです。でも、見学したタイミングが偶然にも締め切り当日で……（笑）。お昼頃にお伺いしたのですが、日が暮れるのと比例して空気も徐々にピリピリしてきて。編集さんもなんかそわそわしだして(笑)。
堀越：本当に修羅場だったので、見学のはずの外薗さんにも普通に手伝っていただきました（笑）。
外薗：トゥワイスがたくさん登場する回でそのうちの何体かを描かせてもらいました。めちゃくちゃ良い経験でした。堀越先生のお仕事場はアシスタントの人も作業が早くてびっくりして……。そのあまりの仕事ぶりに、帰りながら「自分はあんなに早く描けないのに、連載できるのか！？」って焦りました。でも、それまで漫画を連載するイメージがふわっとしてたところが、明確になったのはすごく良かったです。
――ジャンプで連載されたお二人に、「ジャンプだから良かったこと」を教えて下さい。
堀越： 良かったのはやっぱり、アンケートの結果次第で作品が終わってしまう、その苛烈さがいいなって思います。
外薗：たしかに、面白くないときに連載を終わらせてくれるのはいいかも。
堀越：イマイチなものを描くと、ちゃんと順位が落ちたんです。ちょっと気を抜くと読者に伝わってしまう。惰性で描くことが許されないジャンプの環境はいいですね。
外薗：そうですね。僕もそこが一番かな。でも僕の感性って、アンケートの傾向とちょっとズレているみたいで……。連載当初は、自分が面白いって思っていた展開が読者にはあまり伝わらないことが多かったんです。最近になってようやく読者の傾向が分かってきて、頑張って合わせにいっている感じです。
――「週刊少年ジャンプ」で連載するうえで、心がけていることは何でしょうか。
堀越：ジャンプっていうより、週刊連載作品全てに言えるんですけど、とにかく最後の4ページが大事｡最後の4ページで読者の感情をどれだけ動かせるかだと思います｡ジャンプを月曜日に読むとするじゃないですか｡その週末に、月曜日に読んだ内容を思い出せる漫画と、思い出せない漫画があるとしたら、それは最後の4ページのインパクトの強さが分けていると思うんです｡
外薗：僕は読者が嬉しくなるポイントを毎話１つは入れたいなと思ってます｡絶望的なシーンとか､思いもつかない展開とか……。友達との話題になるだけでもいいんですけど、ちゃんと「読んで良かったな」と思えるシーンはあった方が良いですよね｡
――お二人が画力を高めるために意識していることはありますでしょうか。
外薗：自分は描くたびに疑うようにしています。自分の絵なんか大した事ないんじゃないかって疑いながら描くことで、自分の目をどんどん肥えさせていくんです。
堀越：連載３作目の『ヒロアカ』の、５〜６年目でようやく僕が気がついたことをもうやっている（笑）。僕も同じ感じです。連載を続けていくと、「ここの手の動きってこれで合っているのかな」とか、分からないことがどんどん多くなってきて。自分の目が肥えていくことで、今までなんとなく描いていた絵に違和感を覚えるようになるんですよね。
あとはやっぱり、先人たちがすごいものをたくさん残してくれているので、それを見て勉強します。具体的に言うと、空間全体を構成する能力は『NARUTO-ナルト-』がダントツです。超広角のレンズでその場面を撮影したらどのように映るのか、とか、『NARUTO-ナルト-』を見ながら「こうやって描くのか」って驚きますね。
外薗：『NARUTO-ナルト-』って、スクリーントーンをあまり使わないし、線の数も少ないんです。あんなに少ない線で描いているのに画面がチープに見えないって、どれだけ正確な線を引いているのかと驚かされます。僕はベタとか斜線を使って光を表現するとか、小手先の技を使って描いているので、岸本先生みたいな描き方したら画面が一気に地味になるんじゃないかな。
――お二人とも他の作品を見て勉強されることもあるということですね。
外薗：もちろん。いろいろな作品を見ますが、中でも 『NARUTO-ナルト-』と『ヒロアカ』です。
堀越：僕もそうです。『NARUTO-ナルト-』と『カグラバチ』。
