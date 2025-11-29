広島・大瀬良大地投手の妻でタレントの浅田真由が「ファン感謝デーでの１枚」を披露した。

２９日までに自身のインスタグラムを更新し「ファン感、盛り上がっていて楽しかったですね」と思い出す。夫の大瀬良について「投手最年長まだまだたくさん応援してもらえて有難いなぁと思うのと、痛みを抱えながら１年間よく頑張って本当にすごいなぁと思いました」と尊敬。「来年もよろしくお願いします」とファンに呼びかけた。

「去年もファン感での写真を投稿したけど、あれから１年経（た）つのに６つしか投稿していない事にビックリしながら投稿」と泣き笑いの絵文字をつける。「ＳＮＳ向いてない性格だなと感じるけど、ｖｌｏｇとか撮って編集してみたい夢はあります笑 いつか、、、やりたい」と発信に意欲を見せた。

ユニホーム姿の大瀬良と子ども２人と撮影した写真を披露。フォロワーは「おふたりの雰囲気がだんだん似てきてますね〜写真の雰囲気がかわいくてめちゃくちゃほっこりです」「ええパパじゃのう」「子どもたち大きくなってますね」とほっこりしていた。

２人は２０１９年１月に結婚を発表。浅田のインスタグラムのプロフィール欄によると長男は３歳、長女が１歳だという。