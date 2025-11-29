24年間、生理だと思っていたのは不正出血だった!?「将来子どもができない」残酷な事実と向き合う【作者に聞いた】
ぺ子(@peko_comic)さんは、SNSやブログを中心に実話に基づいた作品をいくつも公開している。SNSに投稿された「生理が一度も無かった私が妊娠するまで」という作品はフォロワーさんの実体験を基に描かれ、注目を集めている。今回は本作の1〜12話までお届けするとともに、著者に不妊治療の大変さなどについても話を聞いた。
■実話をベースにしたリアルな作品
作者であるぺ子さんがInstagramで不妊治療の体験談を募り、応募のなかから選んだ内容を漫画化したという本作「生理が一度も無かった私が妊娠するまで」。「脚色は加えていますが、実話をベースとした作品となっております」とぺ子さんは語る。
レディースクリニックで診察をうけた主人公・ユナさん。「子宮が幼児期から成長していない」と医師から衝撃の事実を告げられ、同時にこのままだと将来的に子供が欲しくても不妊治療すらできないと宣告されてしまう。なんとなく心当たりのあったユナさんは絶望し深く落ち込むが、治療をはじめることに。なかなか効果の出ない治療、残業続きで病院どころではない日々…、副作用に苦しみながらも時間やお金を費やしたピルの治療は3〜4年ほど続いた。
そんなある日、仕事で現在の夫でもあるハチさんと出会い、付き合うことになったユナさん。子供好きである彼からプロポーズされたとき「ハチをパパにしてあげられないかもしれない…！」とユナさんは泣きながら事実を告白するのであった…。
仕事が忙しいなかでの不妊治療について「不妊治療と仕事の両立は本当に大変だと思います。治療自体のしんどさもありますが、作中にもあるように職場の上司や人間関係で悩むことも…仕事はできれば辞めたいけど、やりがいやお金の問題でやめられない、そんな方々も多いのではないのでしょうか」と現代社会ならではの多くの問題があると語るぺ子さん。
幸せなはずの結婚生活からはじまるふたりの妊活。待ち受ける困難にどう立ち向かうのか、気になる人はぜひ一度読んでみてほしい。
※この作品は事実に基づいたフィクションであり、実在する人物・団体とは関係ありません。
取材協力：ぺ子(@peko_comic)
