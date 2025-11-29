千葉市稲毛区で行列のできる平壌冷麺店を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん。北朝鮮のエリート階級だった彼女は25歳の時にひとりで脱北を果たした。北朝鮮での暮らしはどのようなものだったのだろうか。当時の話を聞いた。（全4回の1回目／続きを読む）

平壌冷麺店を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん

「大飢饉でも3食白米を食べられていた」家系のルーツは浅草

――北朝鮮ではどこに住んでいたんでしょうか。

ムン・ヨンヒ（以下、ムン） 幼い頃は、元山（ウォンサン）という場所に住んでいました。新潟と北朝鮮を往来していた万景峰（マンギョンボン）の母港です。

金正恩が生まれたと言われている場所なので、最近はビーチリゾート開発に力を入れているようです。ニュースを見ると「こんなに変わっちゃったんだ」と思うくらいきれいな街になっています。

13歳の時に家族全員で平壌のマンションに移住したんです。地方は一軒家ばかりなんですけど、平壌市内はアパートしかない。3つ部屋のある家で、お父さんとお母さん、弟と私、おばあちゃんの5人で過ごしていました。

――ムンさんは1991年の生まれですよね。北朝鮮では1994年から1998年にかけて数百万人が餓死したと言われている「苦難の行軍」が起こっています。その影響はありましたか。

ムン 幼い頃の出来事なので、あまり記憶になくて。元山は日本との貿易が活発なところだったので、他の地域より貧しい人が少なかったと思います。

北朝鮮では食事に困らなければ裕福。私の家では1日3食白米を食べていました。「明日食べるものがなくて困る」って経験はなかったです。

――北朝鮮では家系が重要と聞きます。ヨンヒさんの家族について教えてください。

ムン 私は在日朝鮮人の2世なんです。父方のおじいちゃんとおばあちゃんは韓国・済州島出身。1920年頃に景気が悪くなって、浅草に移りました。お父さんも浅草で生まれていて。お母さんも日本出身。1959年から1984年にかけて行われた帰還事業で両親は北朝鮮に渡ってきました。

おじいちゃんは朝鮮総連で重役を務めていたし、お父さんも軍隊の要職に就いていたんですよ。

――帰還事業では「地上の楽園」を合言葉に9万3000人以上が北朝鮮に渡りました。差別を受けたり、収監されたりした人もいたと聞きますが……。

ムン 日本に40年住んでいたおばあちゃんは、北朝鮮に帰ってから朝鮮語を学んだので発音がうまくできなくて、「在日だ！」と馬鹿にされていたそうです。でも、そのことで反論したり、悪口を言うと捕まるかもしれない。「なにも言えなかった」と聞きました。

あとは、叔母の旦那さんが仕事から急に帰ってこなくなったこともありました。理由はわかりません。家に軍隊の人が来て、離婚の書類にハンコを押すように言われたそうです。こういう場合、家族みんな連れて行かれるんですけど、家族は無事でした。おそらく朝鮮総連との関係性を心配したのでしょうね。

――ちなみに、日本とのつながりは残っていたのでしょうか。

ムン お父さんの兄弟はみんな浅草生まれです。日本国籍を取得した親戚もたくさんいるんですよ。幼い頃は、北朝鮮に毎年来ていたので、日本の話をよく聞かせてもらっていました。

15歳で目撃した友人の母親の公開処刑

――幼い頃、北朝鮮にはどのような印象を持っていましたか。

ムン 北朝鮮では海外のニュースがあまり入ってこない。他の国も北朝鮮と同じ暮らしをしていると思っていました。

――最初の心境の変化はいつだったんですか。

ムン 平壌に住んでいた15歳の時です。「この国がおかしいというより、なんでこんなことを？」と思う出来事に遭いました。友だちの母親が公開処刑されたんです。

――そのことは知らされていたんですか。

ムン 北朝鮮には約30世帯を取り仕切る「人民班長」と呼ばれる人がいて。中年くらいの女性が役職に就いてます。いわゆる警察のスパイみたいな人。その班長から「次の日に競技場に行くように」と言われたんです。イベントに参加する世帯は班長が決めるし、会場では出欠もチェックされる。欠席するわけにはいきません。

次の日に競技場に行って2時間くらい経った頃に1台のバスがグラウンドに入ってきました。私は背が低かったので、あまり見えなかったんですけど、バスから軍服を着た人が6人降りてきて、女性と男性が出てきました。

女性を見てみたら幼い頃に一緒にピアノを習っていた友だちのお母さん。もう1人の男の人も知っている人。日本と北朝鮮との貿易をする会社を大きくした有名な方でした。

そして、2人を死刑にするための裁判が始まったんです。

裁判といっても結論は決まっています。裁判官の役割を演じている人がいて「北朝鮮の顔に泥を塗っている」とマイクで叫んだりして。審判を下す人が「死刑にする」と言ったら、みんなで「死刑にしろ！」と続くんです。

それが終わると軍隊の6人がライフルで30発の弾丸を友だちのお母さんに打ち込んで……。目を伏せていましたが「ダダダダダッ！」って音が響くんですよ。15分ほどで鳴り止んだと思ったら、もう1人も同じように……。数日間眠れなかったし、その音は1週間以上も耳から離れませんでした。

処刑の理由は“韓国のドラマ”

――友人のお母さんはどのような罪だったんですか。

ムン 韓国のドラマをDVDにコピーして販売した、それだけです。友だちのお母さんは、もともとDVDやCDを販売する仕事をしていたんですよ。

北朝鮮で公に販売を許可されていたのは、国内映画や旧ソ連で1930年代に撮影された軍事映画ばかり。でも、古い映画を見たい人はあまりいない。コピーした韓国のドラマを裏で売っていたんです。

処刑された現場には友人のクラスメイトもいました。その人と関係ある人をわざわざ呼んで見せつけているんですよ。

――恐ろしいですね……。

ムン 「なんでこんな簡単に人を殺せるの？」って。「怖い。自分もこうされるかもしれないから気をつけよう」と思いました。

でも「韓国のドラマを見ることは殺されるようなことなのかな」とすごく気になっちゃって。これまで興味なかったのに、ドラマをこっそりと見るようになりました。

「この国はおかしいんじゃないかな？」

――当時、韓国のエンタメを見ることは黙認されていたんですか。

ムン 絶対にダメ。仲のいい友人と2人で見ることもありましたが、基本的にはひとりで見ていました。北朝鮮の怖いところは、バレた場合に「反省文に同じことをしている人の名前を書いたら許す」と言われること。連帯責任になるからたくさんの人と見ることは避けていました。

――その後は無事に過ごせたんですか。

ムン 2008年に平壌商業大学へ進学できました。

その1年後に金正恩が後継者として名前が出たんですけど、高層住宅を建設するプロジェクトが始まったので、建設作業の現場でずっと働いていたんですよ。マスゲーム（多人数が集まって体操やダンスなどを一斉に行う集団演技）なども行われる「アリラン祭」の公演にも参加しなければいけなくて。リーダーが変わったことで新しく暗記しなければいけない歴史が増えたし、それも不思議な内容が多かった。

大学ではテストもたくさんあります。合格しないと卒業できないんですけど、勉強する時間も取れなくて。卒業するまでに7年間もかかりました。

「脱北」という言葉は知りませんでしたが、「この国はおかしいんじゃないかな？」とちょっとずつ思うようになりました。

