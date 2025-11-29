〈「ライフルで30発の弾丸を…」15歳で目撃した友人の母親の公開処刑、エリート階級出身の脱北女性（34）が明かす、25年間の北朝鮮での暮らし〉から続く

千葉市稲毛区で行列のできる平壌冷麺店「ソルヌン」を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん。北朝鮮のエリート階級出身だった彼女は25歳の時にひとりで脱北を果たした。「脱北を考えたことはなかった」と振り返るが、なぜ決行したのだろうか。

おばあちゃんの言葉をきっかけに脱北を決意

――「脱北」を知ったきっかけを教えてください。

ムン・ヨンヒ（以下、ムン） 私が大学を卒業する年におばあちゃんが脱北したんですよ。出発する直前に私に会いにきて「今から脱北するんだ。一緒に行かない？」と言われて。そこで初めて「脱北」という言葉の意味を知りました。

「危険なのになんで？」と思っちゃって。「7年通った大学をやっと卒業できるんだよ！ そんなこと言わないで」と断りました。

おばあちゃんは「この国には未来がない。やりたいことを自由に選べる日本に行こう」と続けましたけど……。それを聞いても「おばあちゃんどうしたんだろう？」って。

――おばあさんはなぜ脱北を？

ムン 戦前に韓国・済州島で生まれたおばあちゃんは19歳まで海女さんをやっていました。その後日本に渡り、帰国事業で北朝鮮に来ました。「今でも自分の住んでいた家が夢に出てくる。故郷の友人に会いたいし、生まれた場所を見てから死にたい」と話していて。70歳を超えていたのでどうしても故郷に行きたかったそうです。

でも、結局、捕まって刑務所に連れて行かれました。刑務所からおばあちゃんを出すためにお母さんはすごく悩んで。お父さんが病気で亡くなっていたので、家には日本円で100万円くらいしかなかったんですけど、30万円の賄賂を用意しました。3ヶ月が経った頃には刑務所から出られたんですが……。

脱北する前まではふくよかでパンパンだったのにしぼんでいて。体重を測ったら65キロあった体重が40キロしかなかったんですよ。再会した時に「誰……？」ってとまどいました。

――そこからどのようにムンさんの脱北に繋がっていくのでしょう。

ムン お父さんが亡くなってから不可解なことが続いていたんですよ。お母さんは平壌で飲食店をしていたのですが、「やってはいけないことをやった」と当局から注意を受けたこともありました。

私も同じです。大学卒業後に女性の軍隊に入ることが決まっていたけど、他の権力者の親族が代わりに入ることになったり……。ずっと目標にしていたことが叶わなくなって残念でした。

その時におばあちゃんから収容所の話を聞きました。収容所には約60人の女性がいて、40人くらいは私と同じ20代だったみたい。その人たちに「生きて出られたらどうする？」って聞いたら「絶対に脱北する」と答えたそうです。

過酷な取り調べを受けたおばあちゃんも脱北を諦めていなくて。その話を聞いて「この国から抜けるって選択肢があるんだ！」って勇気をもらいました。

「絶対に自殺はしないで」家族と別れて中国との国境へ

――脱北はどのように進めるんですか。

ムン 脱北を斡旋するブローカーがいて、その人にお金を支払って準備を進めるんですよね。中国と北朝鮮の国境にある川まで連れていってもらって、タイミングを見計らって中国へ渡ります。

国境なので警備する兵士もいますが、ブローカーが賄賂を渡しているので見逃してくれるんですよ。

川を渡ったら中国にいるブローカーと連絡を取って、東南アジアを目指すことが多いです。東南アジアを目指す理由は、中国で見つかると北朝鮮に強制送還されるからですね。

――ブローカーの腕が重要になりますね。

ムン そうなんです。脱北した後に知りましたが、悪質な人もいるんですよ。女性の場合、中国の農村に売られたという話も聞きます。

――ムンさんが脱北した時はブローカーにどれくらいのお金を払ったのでしょうか。

ムン 日本円で50万円くらいの金額をお母さんが払いました。当時の北朝鮮では3万円あれば1年生活できたのでその10倍以上ですね。

――お母さんは一緒に亡命しなかったんですか。

ムン 2つ下の弟が軍隊に所属していたんです。お母さんに相談したら「息子を置いて行けないから先に行って。タイミングを見て私たちも行く」と言われて。おばあちゃんに対する監視もきつかったので、ひとりで脱北することになりました。

――家族とはどんなお別れを？

ムン 5月に入ったばかりの深夜に出発することになりました。その時に「ヨンヒちゃん、こんな国に産んでごめんね。もしヨンヒちゃんが捕まったら私たちは死ぬかもしれない。それでも自殺は考えないで。なんとかなるから」と言ってくれて。私もバイバイって涙を流しながら手を振って、ブローカーさんの車に乗りました。

荷物をまとめてから深夜2時に川のほとりへ

――どういうルートで北朝鮮から亡命したのでしょうか。

ムン 平壌から中国との国境にある恵山（ヘサン）まで600キロくらいあります。出発してすぐに寝ちゃったんですけど、15時間くらい経った頃にブローカーさんの家に到着して2週間ほど隠れていました。

その後に中国との国境になっている鴨緑江の近くの家に移って。大雨が続いていたので心配だったんですけど、3日目の夜に「今日だよ」と告げられました。

中国で使う携帯や着替え、靴をリュックにまとめてから深夜2時に川のほとりへ。足元が見えないほど真っ暗だったんですけど、軍隊の人が私の手を持って「こっちこっち」と連れていくんですよ。そして「ここをまっすぐ渡ったら中国だよ」と。

――川は深いんですか。

ムン 胸元くらいまでだったかな。大雨の影響で川の流れが激しくて。なんども流されそうになったし、泥水もたくさん口に入った。40分くらいかけて中国側の岸に渡りました。

堤防をなんとか登って、有刺鉄線をくぐり抜けて。そこで服や靴を新しいものに着替えて、ブローカーさんに連絡しようと思ったんですけど……。携帯を開いたらアンテナが立っていなかった。樹々が生い茂っていて、虫がたくさんいる山道を進むしかなくなりました。

明るくなってくると黒色の板に赤字で「不法越境する者はただちに処刑する」って書かれた看板が見えるんです。監視カメラもたくさんあって、気を抜けませんでした。

48時間くらい歩いたのかな。喉の渇きと空腹が限界になって。「もう無理。このまま死ぬのも捕まって死ぬのも同じだ」と思って道路に降りました。

そしたら車の走る音が聞こえて。「もし公安の車だったら強制送還されるかもしれない」と心配したんですけど、軽バンだったので手を挙げて。車をとめてくれたおじさんに「助けてください！」と伝えました。

「無事に行ってね」と送り出してくれた親切なおじさん

――どういう風に説明したんですか。

ムン 「脱北してきた」と言えないので「親戚が中国に住んでいるんですけど、なぜか携帯が繋がらなくて……」とごまかしました。

おじさんが「ここは電波が届かないけど、少し先にある検問所まで行けば電話できるようになる」と説明してくれたけど、このまま歩くと検問で捕まってしまう。「北朝鮮に戻されてしまうから助けてください」とお願いしたら、車に乗せてくれました。

私は外から見えないように隠れていたし、おじさんは地元ナンバーの車に乗っていたから、検問では止められなくて。携帯電話の繋がる場所に行くことができました。

そこでブローカーさんに電話をかけることができたんですよ。「場所は？」と聞かれて答えられない私に代わっておじさんが伝えてくれて。10分後くらいに迎えに来てくれたんですよ。

――親切ですね……！

ムン おじさんは貿易の勉強で朝鮮語を学んだことのある中国の人。「無事に行ってね」と送り出してくれました。それからブローカーさんと3週間かけて中国を抜け出すことになります。

