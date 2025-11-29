〈祖母から突然「一緒に脱北しない？」と…ブローカーに50万円払い、深夜2時に国境の川を渡った女性（34）が語る、壮絶だった決行の日〉から続く

千葉市稲毛区で行列のできる平壌冷麺店を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん。北朝鮮のエリート階級出身だった彼女は25歳の時にひとりで国境にある川を渡った。喉の渇きと空腹を我慢して山道を歩いた後、中国にいるブローカーと合流。3週間かけてラオスの韓国大使館に亡命するまでの道のりを聞いた。（全4回の3回目／続きを読む）

ムン・ヨンヒさんが作る平壌冷麺

ラオスの国境寸前で中国の公安に捕まる

――中国からの亡命を手伝ってくれたブローカーはどんな人だったのでしょうか。

ムン・ヨンヒ（以下、ムン） ブローカーさんは韓国の教会で牧師をしている人でした。北朝鮮の人たちを助ける活動をしているそうです。中国を抜けるまでの3週間本当にお世話になりました。

――北朝鮮と中国の国境からラオスを目指したんですよね。どんなルートで進んだのですか。

ムン 中国と北朝鮮の国境の近くに朝鮮をルーツにする中国人たちの自治区があります。牧師さんと一緒に移動して、3人の脱北者と合流しました。

最初の目的地は600キロ以上離れている瀋陽です。バスで移動しましたが、この時に乗っていたバスが検問で引っかかってしまって。私の前に乗っていたおばさんがカバンを開けられてチェックされたんですよ。「もうダメだ……」と思ったけど、たまたま私は検査の対象になりませんでした。「助かった！」と思いました。

――この時は韓国に亡命しようと決めていたんですか。

ムン 浅草に住んだことのあるおばあちゃんから「日本は自分のやりたいことができる自由な国。そこに行って」と言われていたんですよ。だから日本に行きたかった。最初は瀋陽の日本領事館に駆け込もうと考えていたんです。

けど監視が厳しくてダメ。牧師さんから「まずは他の国に逃げないと。ベトナム・ラオス・タイに行って、北朝鮮からの難民を受け入れているアメリカか韓国に行こう」と言われたんです。北朝鮮でずっと教育を受けていたからアメリカには怖いイメージがあって。韓国に行こうと決めました。

――瀋陽からはどのようにラオスへ。

ムン 瀋陽から北京に移動して、北京から寝台電車で10時間以上かけて雲南省の昆明まで南下しました。移動している時の検問が怖かったので、トイレに行かずにずっと布団の中に隠れていました。

昆明からラオスに移動するんですけど、バスも電車も危なかったので、新しい車を用意してもらって、運転手さんも雇いました。

でもラオスに着く直前で捕まってしまって。特殊警察に車を停められて、携帯とかお金とか偽造の身分証を没収されて「どこから来たの？」って尋ねられました。

本当のことは答えられないから「韓国からの留学生です」と3時間くらい説明したけど、まったく納得してもらえなくて。最後は「いま持っている全財産とネックレス、指輪をあげるから助けてください！」と泣きながらお願いしました。でも「上司に報告したから見逃すことはできない」って……。

トラックに乗って留置所に運ばれ…

――絶望的ですね……。

ムン 牧師さんと他の脱北者と一緒にトラックに乗って留置所に運ばれました。この場所で捕まって解放された人はいないんですよ。北朝鮮に戻されたら家族の命が危ないと心配で……。留置所に入ってから「私が死ねば家族や親族は助かるはず」と何度も自殺を考えました。

結局、眠れずに朝になって。そしたら警察の人がやってきて、牧師さんと一緒に食事に呼ばれたんですけど、喉を通りません。食事の後に別の部屋に通された時、警察が「これはダメだよ」と偽造した身分証を指差したんですが……。押収したお金やネックレスを目の前に出すんですよね。

そして、「早く出ていって」と中国語で言いました。

「えっ？」と思ったんですけど、聞き間違いじゃなかったみたい。牧師さんと一緒に急いで留置所を出たら車が待っていてくれたんですよ。理由はわからないです。牧師さんもびっくりしていました。一緒に捕まった脱北者も釈放されていました。奇跡ですよね。

――中国からラオスに渡る時は国境を渡りますよね。

ムン 国際バスに乗ってラオスに向かいました。このバスの運転手は、私たちが北朝鮮人だと知っていて。検問を受けてもバレないような荷物置き場みたいなスペースにかくまってくれました。移動は5時間くらい。ガソリンの臭いと土ぼこりにまみれながらラオスに到着。別のルートで移動していた牧師さんと合流して韓国大使館に入りました。大使館には150人も脱北者がいたんですよ。

「こんなにいっぱい同志がいたんだ！」とびっくりしました。毎日のように新しい脱北者も入ってきましたよ。

――脱北してからラオスの韓国大使館に着くまでどのくらいの時間がかかったんですか。

ムン 4ヶ月です。数日後の夜に韓国行きの飛行機に乗ったんですけど、北朝鮮に行かないか不安で（笑）、まったく眠れませんでした。

着陸前に窓から外を眺めると、街の電気がピカピカと輝いていて。「北朝鮮じゃない！」とようやく安心できました。

韓国籍をもらってから家族の脱北を手伝う

――脱北をした後、韓国ではどんな生活をしていたんですか。

ムン 感染症の検査を病院で受けて、3ヶ月間の取り調べと教育を受けました。私は大学を卒業しているから大卒者の資格ももらえました。

日本で事業を営んでいる親族の会社の拠点が韓国にもあったのでそこで働いて、1年経った頃に韓国の国籍をもらいました。

――北朝鮮にいるお母さんとは？

ムン 2017年の11月にお母さんから私の携帯に電話がかかってきたんですよ。日本に住んでいる親戚に電話番号を聞いたみたいで。「無事なの？」「無事だよ」と話をして。それから軍隊に入っていた弟が休みを取ることになったと聞きました。

――弟さんはなぜ休みになったんですか。

ムン 軍事訓練をしている時に銃剣の剣が足の親指のところに刺さって貫通したみたい。応急処置はしたけど膿が止まらなくて。「このままだと足を切らないといけなくなるかもしれない。治してこい」と命令されて家に戻ってきたそうです。

お母さんは弟の一時帰宅を受けて「チャンスかもしれない……！」と感じたそうです。それから私が母と弟の脱北の準備を進めました。

――ブローカーに支払う費用も必要になりますよね。

ムン 脱北のお金が必要になると思って、韓国に来てから食費や生活費を切り詰めていたんです。1年間で貯めた約30万円をブローカーさんに支払って家族の脱北の準備を進めました。

――決行したのは何月でしたか。

ムン 11月です。川に氷が張るくらい寒いけど流されにくい。でも、私が脱北した時のことを考えると心配でした。「同じような苦労をさせたくない」と思って、「なにも持ってこなくていい。こっちで準備するから」と伝えて。軽バンを用意して中国と北朝鮮の国境まで迎えに行きました。

――無事に合流できましたか。

ムン 私がお母さんを見つけた時は服が氷に裂かれてボロボロでした。中国の山には雪が積もっていたから、濡れた服で寒い思いをさせてしまった。

安全地帯に移動して1ヶ月間ほど過ごして。その後、お母さんたちはラオスの韓国大使館に向けて出発。私は韓国に戻りました。ずっと無事を祈っていたんですけど、8日後にラオスの韓国大使館に到着したと家族から電話があって。「よかった！」と安心しました。

――ちなみに、おばあちゃんはどうなったのでしょうか。

ムン 脱北に失敗したから監視の目が厳しくて。お母さんたちが脱北した1年後に腕のいいブローカーさんを手配して準備をしていたんですが……。脱北する前日の夜に亡くなりました。興奮しすぎたのかな。お母さんは「そっと連れていったほうがよかったのかな」と後悔していました。

