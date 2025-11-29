〈「ラオスの国境寸前で中国の公安に捕まった」布団の中に隠れて移動した北朝鮮エリート階級出身の女性（34）が語る、亡命するまでの道のり〉から続く

千葉市稲毛区で行列のできる平壌冷麺店「ソルヌン」を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん。北朝鮮のエリート階級出身だった彼女は25歳の時にひとりで脱北を果たした。

【衝撃画像】15歳で友人の母親の公開処刑を目撃したエリート階級出身の脱北女性ムンさんを見る

その後、家族も脱北に成功し、韓国で暮らし始める。韓国で生活を送っていた彼女はなぜ日本で冷麺店を開いたのだろうか。日本人の勝又成さんと結婚した背景も含めて話を聞いた。（全4回の4回目／最初から読む）



平壌冷麺店「ソルヌン」を夫婦で営むムン・ヨンヒ（34）さん

◆◆◆

韓国での平壌冷麺の流行を見て「これならいけそう！」と…

――お母さんと弟さんと韓国で合流してからどのような生活を送っていたのでしょうか。

ムン・ヨンヒ（以下、ムン） 私は税理士の資格を取って、出版社で経理の仕事をしていました。

お母さんは北朝鮮で料理人をしていたから韓国の飲食店でアルバイトを始めました。弟は大学を卒業していないですけど、英語が得意だったんですよ。韓国で3ヶ月ほど勉強してフィリピンに留学に行ったんです。オーストラリアにも留学して英語がペラペラになりました。

――精力的ですね。

ムン 10年も20年もスタートが遅れてしまっているから「たくさん走って追いつこう！」という気持ちでした。

――ソウルで平壌冷麺店を開いたのはいつだったんですか。

ムン お母さんが脱北した2年後の2019年です。飲食店の代表をしていたお母さんは自分のお店を持ちたいと思っていたんです。私も一緒に働きたかったので自分たちのお店を開業しました。

――なぜ冷麺店だったんですか。

ムン 北朝鮮では飲食店や衣料品店、スポーツジムが一緒になった複合的な施設が流行っていたから、それをやりたいと思っていたけど、韓国では専門店ばかり。

「どんな店舗にしようかな」と悩んでいた時に韓国で「平壌冷麺」が有名なことに気づいたんです。

お母さんは高麗ホテルの一角で料理人をしていて、本場の平壌冷麺を作れるので「いけるかも！」と思って、親戚にお金を借りてソウルにソルヌンの本店をオープンしたんです。

出会って100日の日本人男性と結婚した理由は「ひとめぼれ」

――夫の勝又成（かつまたしげる）さんとはどこで出会ったのでしょうか。

ムン 冷麺店をオープンする時に材料の仕入れで苦労したんですよ。北朝鮮人は韓国では外国人と見られることも多い。韓国は商売のライバルにも厳しいですよね。醤油を買う場所も教えてもらえませんでした。

そのことを教会で相談したら「このお店のオーナー、日本人だよ。聞いてみたら？」と紹介してくれて。それが成さんのお店だったんです。

店舗を訪れたら、厨房に連れていってくれて丁寧に教えてくれたんですよ。韓国で厨房を見せてくれることってほとんどないので「イケメンだし、親切！」ってなりました。

――衝撃的な出会いだったんですね。

ムン 連絡先を聞いてワーッと近づきました（笑）。そしたら付き合おうと言ってくれて。住んでいるところから50キロくらい離れていたんですけど、毎日車を運転して会いに行っていましたね。

――出会ってから100日で結婚したと聞きましたが……。

ムン プロポーズしてくれたので結婚しました。でも言葉や文化の壁も大きかったんです。彼のお母さんは韓国の方なんだけど、生まれと育ちは日本。韓国語もあまり話せなかった。私も日本語はわからなかった。

――どんなところに文化の違いを感じましたか。

ムン 北朝鮮は昭和の日本のように家族を大事にします。でも、彼は体育会系だったので、友人を大切にします。最初は「家族よりなんで友達なの！！」と怒ったりして。ケンカになることも多かったですが、いまは顔を見れば大体のことはわかるようになりました（笑）。

NHKの取材がきっかけでソウルの店舗に日本人が殺到

――いつから夫婦で働くようになったのでしょうか。

ムン 2020年、コロナ禍に突入すると成さんの店にお客さんが来なくなって。市内から少し離れた場所にある家族連れで行く焼肉店だったので、ガーンとダメージを受けました。私とお母さんの店は街にあったので影響は受けずにいつも繁盛。だったら一緒にやろうかと、焼肉店を閉めて私のお店で働くようになったんです。

――それからなぜ日本に？

ムン 最初は韓国で2号店をオープンしようと思っていたんですけどちょうどその時にNHKの取材を受けたら、日本のお客さんがいっぱい来てくれるようになって。「日本に2号店を出そうかな？」と考えるようになりました。

日本は不景気と聞いていましたし、商売をしたこともありません。でも、脱北のきっかけになったおばあちゃんの話を聞いて「住みたい！」と思っていた国。色々と悩んだ結果、成さんの出身地でもある千葉県にお店を出すことにしました。

――オープンまでの準備も大変そうですね。

ムン 親戚たちから約1000万円を借りて、1年かけて少しずつ準備を進めました。「まずは近所に住む人たちにきてもらって、少しずつお客さんを増やしていこう」と思っていたからチラシも作っていなかったんですよ。店舗のスタッフも私と夫の2人だけ。

でも、オープン初日から数十人のお客さんが来てくれて。お客さんが「ああ、おいしい！」とスープまで飲み干してくれるんですよね。それがうれしかったです。

――先ほど食べた水冷麺は優しい味わいのスープにモチっとした麺が絡んで上品な味でした。

ムン 麺はそば粉がベースなんですよ。スープの出汁は牛骨や豚や鶏を煮込んで作っています。料理人のお母さんから教えてもらった味。材料も韓国から取り寄せて手作りしています。

――ちなみに、平壌冷麺は北朝鮮の家庭料理なんですか。

ムン どちらかというとお店で食べる伝統料理。地方に住んでいる人が平壌に来た時に食べたりしていました。あとは、お店で麺だけの販売もしていました。

以前は、国が経営している冷麺店のチケットが配られていたんですね。北朝鮮は社会主義国家なので配給制なんです。そのチケットを使ったら食べられる料理という位置づけでした。闇市でもチケットは流通していて。だいたい100円から300円くらいだったかな……。

ただ、「苦難の行軍」という大飢饉が起こってからは配給制が崩壊したのでチケットが配られなくなりました。お父さんたちは国が指定した場所で働いているけど、それだけだと食べていけない。専業主婦の人たちが働くようになり、その人たちが冷麺店を開くことが増えました。それでも「今日食べようかな」と思えるような気軽な料理ではなかったです。

「日本に来てよかった！」充実した生活

――日本で仕事をしてみていかがですか。

ムン 日本は優しい人が多いと思います。食べ物をおすそ分けしてくれたりしますし、お客さんも「ヨンヒちゃん、これ食べな！」ってお土産をくれたりします。人情があってすごく温かい。「日本に来てよかった！」と毎日思っています。

――今日もオープン前には30人くらい並んでいました。多店舗展開は考えていないんでしょうか。

ムン 冷麺は全部手作りだからフランチャイズできないんですよね。

お店のキムチが人気なので千葉県内のスーパーで販売できたらいいなと思っています。

――目まぐるしい日々をずっと送っていますね。

ムン 脱北してからの9年間はほとんど休んでいないです。50歳までは頑張ろうと決めてるんですよ。そのあとはどうしようかな……。山の近くに住んでワンちゃんとゆっくり生活したいです（笑）。

写真＝佐藤亘／文藝春秋

（中 たんぺい）