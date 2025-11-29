歌手で芸人のタブレット純（51）が昭和ムード歌謡の名曲をカバーした初のアルバム発売記念コンサートを26日に東京・恵比寿のザ・ガーデンホールで開催した。20年以上に及ぶ芸能生活の大半が〝知る人ぞ知る〟存在だったタブレットだが、ここ1年ほどの間に政界の著名人がファンであることを公言し、音楽界の〝大物〟との共演も増えている。本人は公演の中でその要因について自己分析した。（文中一部敬称略）



昨年11月、国民民主党の榛葉賀津也幹事長は国会内の定例会見で「我々もずっと、タブレット純だったんですよ」と切り出した。榛葉氏は、愚直に自分の道を歩く姿に同党を重ねつつ、「タブレット純、好きなんですよ。昭和歌謡、いいね」とラブコール。その１年後には、自民党の石破茂前首相が今月６日に出演した文化放送「大竹まこと ゴールデンラジオ」でタブレットについて「友だちです」と明言した上で、「歌、聴きたいな」とライブに足を運んでいることを明かした。



音楽の世界では加藤登紀子とライブで共演し、THE ALFEEやイルカらと親交があり、アリスの矢沢透からはドラムの手ほどきを受け、最近のライブではドラム演奏にも挑戦しているタブレット。さらに、この日のステージでは「小椋佳さんから曲を提供いただけることになりました」と打ち明けた。



「小椋さんと会話したトータル時間は１分45秒くらいなのに…」というタブレットに対し、氷川きよし公演の司会でも知られるＭＣの西寄ひがしは「（そんな短時間でも）天下の小椋さんの心をつかんだ。タブレット純に何かしてあげたいという催眠術をかけるんですか？」と問うた。タブレットは「自分には〝スキ〟があるんです。子どもの頃から、ただ、そこにいるだけでいじられてきました」と明かした。好きな対象にのめり込む探究心に加え、どこか抜けていて、放っておけない「スキ」が〝不思議な引力〟の要因なのかもしれない。



この日、黒ラメのスーツ姿で登場した第１部では、初のアルバム「タブレット純 大いに歌う～中川博之作品集～」から｢わたし祈ってます｣(敏いとうとハッピー＆ブルー)、「足手まとい」（森雄二とサザンクロス）など全10曲を収録順に熱唱。いずれもムード歌謡界の第一人者である作曲家・中川博之氏が手がけた作品の中から自身が選んだ。



1974年生まれのタブレットは「小学６年の時、同級生のお母さんから黒沢明とロス・プリモスの『ラブユー東京』と『たそがれの銀座』のレコードを借り、そこで『中川博之』というお名前がインプットされて、中古レコード店で中川先生の作品を買うようになりました」と、生まれる前の歌謡曲に魅入られた小学生時代の原点を回顧。西寄は「ムード歌謡の申し子」と評した。



二部は赤いドレス姿で登場。ピアノ、バイオリン、ベースのバンド編成で、｢サントワマミー｣「湯の町エレジー｣｢堕天使ロック｣など幅広いジャンルのカバー曲に自身のオリジナル曲「そんな事より気になるの」「銀河に抱かれて」をギター演奏も交えて披露。衣装替えしたアンコールの｢帰ってきたヨッパライ｣と｢マイ･ウェイ｣を加えた計23曲を歌い上げた。



歌だけではない。モノマネの対象も「昭和」だ。ムード歌謡の歌唱法として「鼻から抜ける感じ」の発声を実演しながら永六輔のモノマネに移行する芸でも笑わせた。交流のある高田文夫や笑福亭鶴瓶をはじめ、藤田まこと、徳光和夫、アントニオ猪木、加藤諦三のテレフォン人生相談などの声帯模写をこの日も随所に織り込んだ。



タブレットは古書店勤務、介護職などを経て27歳でムード歌謡の伝説的グループ「和田弘とマヒナスターズ」に「田渕純」の芸名で加入。和田氏の逝去まで２年間活動し、解散後はソロとしてライブハウスや寄席などに出演している。また、ラジオ番組のパーソナリティーに加え、昭和歌謡の研究家として週刊誌の連載、著書の出版を続けている。



今回、クリスマスムードに彩られた都心の商業施設にある大会場をワンマンライブで満員にしたかと思えば、今夏には横浜・寿町のフリーコンサートに参加するなど活動の振り幅の広さも特筆される。西寄に「水面下にいたファンが（水上に）出てきている」と期待を寄せられると、タブレットは「いつか、ＮＨＫホールの大みそかを体験したいです」と悲願の紅白歌合戦初出場を掲げた。



