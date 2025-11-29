マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が29日、埼玉県内で「第1回イチロー DREAM FIELD DAY」を開催した。

衣料品メーカー「ユニクロ」の協力で、次世代の夢を育む活動として実施。プロテニス選手の錦織圭、元サッカー日本代表の内田篤人さんも参加。それぞれのスポーツを子どもたちに教えた。

イチローさんは子どもたちに野球を指導。最初にウオーミングアップとして先頭に立ってランニングを行ったが、途中から「ペース上げるよ！」と軽やかな足取りを披露した。

今月24日から2日間、福岡県の九州国際大付を指導。しかし、指導に備えてコンディションを上げていた際に左太もも裏を肉離れしてしまったことを明かし、走塁練習の実演ができなかった。

この日、足の状態について聞かれた「これがね！全治3週間ぐらいだったけど、治癒力が上がってるんですよ。なんでか分からないですけど」。

テーピングなどもしておらず「知らない人が見たら分からないでしょ」と話した。今年は肩、左内転筋も故障したが、いずれも治りが早かったという。

現役時代は故障する手前で練習をストップしていたといい「（現在のように）ここまで追い込んでいなかったんで。面白いですよね。（自分の体で）実験ができるから」と探究心旺盛なイチローさんらしい答え。

治癒力が上がった原因は？イチローさんは料理にはまり、オムライスを40日間連続で作ったことを明かしていた。報道陣から「オムライスのおかげでは？」と聞かれると「そうかもしれない」と笑顔で話した。