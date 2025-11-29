この1週間、豪雨に見舞われたインドネシアやタイなど東南アジアでは洪水・土砂災害で321人が死亡した。

28日（現地時間）のロイター通信などによると、インドネシア国家災難管理庁はスマトラ島北部地域で発生した洪水・土砂災害でこの日まで174人が死亡し、79人が行方不明になったと明らかにした。

26日までは死亡者が23人、行方不明者が20人だったが、救助作業が進行しながら被害者数が急激に増えた。最も被害が深刻な北スマトラ州では死亡者が116人、福江不明者が42人。この地域のバタン・トル村はこの日、身元が確認されていない死亡者7人を共同墓地に埋葬した。

アチェ州では豪雨後の土砂崩れで3カ所の村で35人が死亡し、西スマトラ州でも23人が死亡した。アチェ州と西スマトラ州では数千棟の住宅が浸水し、多くの家屋が屋根まで浸水した。

アチェ州だけで4万7000人が家を失い、1500人は避難所に移った。災難管理当局はアチェ州で行方不明者を捜索中だ。

一部の被害地域では道路と橋が崩れたうえ、重装備も不足し、救助に困難がある。

西スマトラ州アガムのジョロン・タボ村は急斜面にあり、土砂崩れで完全に孤立した。ここでは住民約200人が救助隊を待っているが、他の村とつながる道がすべて遮断され、人命被害はまだ集計されていないと、APは伝えた。

インドネシア当局はまだ雨が続いている地域で行方不明者が多く、死亡者数はさらに増えるとみている。

1万7000余りの島からなるインドネシアでは10月から翌年4月までが雨季で、洪水と土砂災害の発生が多い。

300年ぶりの記録的豪雨となったタイ南部地域でも洪水が発生し、8州で死亡者数がこの日現在145人に急増した。特に21日の一日間に335ミリの雨が降ったハートヤイ市など南部のソンクラー州だけで110人が死亡した。

タイ災難予防管理局は南部12州で120万世帯・360万人以上に被害があったと伝えた。

マレーシアの7州でも洪水で2人が死亡し、約3万4000人が避難した。インド洋の島国スリランカでも前日、洪水と土砂崩れで56人が死亡、21人が行方不明となった。