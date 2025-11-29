中山優馬、「テロップまで編集してる」恒例の家族旅行の動画を披露 姉と妹は元NMB48
歌手・俳優の中山優馬（31）が、28日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。家族のために動画編集の作業を行っていることを明かした。
【写真】中山優馬＆山田菜々＆山田寿々“きょうだい3ショット”公開 中山の芸能界入り“500円”エピソードも
年に一度、必ず家族旅行をするという中山。旅先で撮った動画を家族間で共有すると何百本にもなるため、気づけば中山がまとめて動画を編集する役になっていたという。
「最近はテロップまで入れて家族に渡すのが恒例」という中山に、ゲストでMCの麒麟・川島明は「ディレクター業？」と驚いた様子でツッコんだ。スタジオでは実際に中山がテロップまで編集したという家族旅行の動画が披露され、「すごーい」「めっちゃええやん」とスタジオからは驚きの声が上がった。
なお中山の姉は、元NMB48の山田菜々（33）、妹は元NMB48山田寿々（23）。
