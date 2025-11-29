¾®ºåÍ³²Â¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¾Ç¤ê¤ÇÇº¤ó¤À¡×¡ÈÀöÇ¾¡É¤Î·Ð¸³ÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤¹¡¡¡È·ãÂÀ¤ê¡ÉÊóÆ»¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤«¤é
¡¡¼Â¶È²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ºåÍ³²Â¡Ê40¡Ë¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡Øuntil the end¡ÁÍçÀö¡Á¡Ù¤È¡¢½ñÀÒ¡ØÏ»ËÜÌÚÀöÇ¾¡Ù¤Î¹çÆ±È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÈÀöÇ¾¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈÀöÇ¾¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ä¶»¸µ¤ò¼ê¤Ç±£¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾®ºåÍ³²Â
¡¡¡ÖÂçÀª¤Îµ¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ºå¡£2005¡¢06Ç¯¤´¤í¤ËÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷À¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤½¤Î°Õ¸«¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Ö¡ÈÀöÇ¾¡É¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¤Ï½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍ¥¤·¤¤Êý¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡Ö²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤Â¿Ë»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¾Ç¤ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤À¡×¤¿¤á¡¢½÷À¤ËË×Æþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡È·ãÂÀ¤ê¡É¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡Ø¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÂÀ¤Ã¤¿¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¤«¤é¤Ï¡ÖÅÛÎì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ª¶â¤¬¿Ô¤¤Æ±ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤½¤¦¡£½ªÈ×¤Ï½÷À¤È²ñ¤¦¤È¡ÖáÛÚ»¤¬µ¯¤¤¿¡×¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£½÷À¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À2Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´¤Ï°ì²ó¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¸å²ù¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½ñÀÒËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¾ÃÌ×¤·¤ÆÌ¿¤òºï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ºå¤Ï¡¢1985Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2004¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢CM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£09Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·Éý¹¤¯³èÆ°¡£¸½ºß¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½·ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¡Øuntil the end¡ÁÍçÀö¡Á¡Ù¤Ï¼«¿È17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¼õ¾Þ¤«¤éÌó20Ç¯¡¢40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½»£¤ì¤ë¡È³Ð¸ç¤Î1ºý¡É¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¾®ºå¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼Ì¤·¤¿¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡£
¡¡½ñÀÒ¡ØÏ»ËÜÌÚÀöÇ¾¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î±ê¾å¡¢»ÙÇÛ¤È°ÍÂ¸¤Î´Ø·¸¡¢¡È»Ð¤µ¤ó¡ÉÀ®¤êÂå¤ï¤ê¥Ö¥í¥°ÁûÆ°¡¢·ãÂÀ¤ê¥é¥¤¥Ö¡½¡½¡£2000Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¶õµ¤¤È¥Í¥Ã¥ÈóÕÌÀ´ü¤ÎË½ÎÏÀ¤òÅö»ö¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤·¡¢¡Ö¤É¤¦È´¤±½Ð¤·¤¿¤«¡×¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿²óÉü¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡Û¡ÈÀöÇ¾¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡Ä¶»¸µ¤ò¼ê¤Ç±£¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾®ºåÍ³²Â
¡¡¡ÖÂçÀª¤Îµ¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾®ºå¡£2005¡¢06Ç¯¤´¤í¤ËÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷À¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤½¤Î°Õ¸«¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Ö¡ÈÀöÇ¾¡É¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¤Ï½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍ¥¤·¤¤Êý¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½÷À¤«¤é¤Ï¡ÖÅÛÎì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ª¶â¤¬¿Ô¤¤Æ±ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤½¤¦¡£½ªÈ×¤Ï½÷À¤È²ñ¤¦¤È¡ÖáÛÚ»¤¬µ¯¤¤¿¡×¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£½÷À¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À2Ç¯´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿´¤Ï°ì²ó¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¸å²ù¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£½ñÀÒËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¾ÃÌ×¤·¤ÆÌ¿¤òºï¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ºå¤Ï¡¢1985Ç¯6·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2004¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢CM¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£09Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·Éý¹¤¯³èÆ°¡£¸½ºß¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÂåÉ½·ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¡Øuntil the end¡ÁÍçÀö¡Á¡Ù¤Ï¼«¿È17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¼õ¾Þ¤«¤éÌó20Ç¯¡¢40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½»£¤ì¤ë¡È³Ð¸ç¤Î1ºý¡É¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¾®ºå¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼Ì¤·¤¿¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¡£
¡¡½ñÀÒ¡ØÏ»ËÜÌÚÀöÇ¾¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î±ê¾å¡¢»ÙÇÛ¤È°ÍÂ¸¤Î´Ø·¸¡¢¡È»Ð¤µ¤ó¡ÉÀ®¤êÂå¤ï¤ê¥Ö¥í¥°ÁûÆ°¡¢·ãÂÀ¤ê¥é¥¤¥Ö¡½¡½¡£2000Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¶õµ¤¤È¥Í¥Ã¥ÈóÕÌÀ´ü¤ÎË½ÎÏÀ¤òÅö»ö¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Çµ¤·¡¢¡Ö¤É¤¦È´¤±½Ð¤·¤¿¤«¡×¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤¿²óÉü¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£