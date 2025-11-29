1.カーミングシグナルを見せる

犬が嫌な気持ちになったりストレスを感じたりしているとき、「カーミングシグナル」というボディサインを見せることがあります。

カーミングシグナルは、現状わかっている範囲で30種類程あるとされています。

よく見られるのが、あくびをする・体を掻く・体をぶるぶると振る・地面のにおいを嗅ぐ・カーブを描いて歩くなどです。

これらはストレスを感じていないときにもおこなう行動ですが、同じ行動を頻繁にくり返していたり無関係なタイミングでおこなっていたりする場合は、嫌な気持ちのあらわれだと考えられます。

嫌な気持ちになっているときにカーミングシグナルを見せている場合は、犬が自分の気持ちを落ち着かせようとしているとされています。

犬が不安やストレスを感じていることに気がついたら、その原因を探ったり関わり方を見直したりして改善していきましょう。

2.手足や尻尾を舐める

犬の嫌な気持ちが強くなり、その気持ちを和らげようとしているとき、自分の足を舐めたり尻尾を噛んだりする行動が見られます。

この行動そのものに意味があるわけではなく、無意識に舐め続けたり噛み続けたりしてしまうため、時に手足が真っ赤に炎症を起こしたり、尻尾の毛が抜けてしまったりします。

それを見て、やめさせるために叱ってしまうと、犬はさらにストレスを抱えることになってしまいます。

靴下やエリザベスカラーなどを利用して物理的に舐められないようにしたり、別のことで気を紛らわせたりして、自然とやめられるように誘導することが大切です。

その上で嫌な気持ちになっている原因自体を改善して、根本的な解決を目指します。

3.離れる、隠れる

人や他の犬などに対して嫌な気持ちを抱えているとき、その相手から離れていったり隠れたりする犬も多くいます。

飼い主さんに対してそのような気持ちを持っている場合、自分のハウスに入って出てこなくなったり名前を呼んでも無視したりする行動が見られます。

このとき、強引に捕まえるような対応をすると、犬は不快感や嫌悪感を持つようになってしまうことがあるので注意しましょう。

4.尻尾を足の間に巻き込む

犬の尻尾は感情や意思があらわれやすい部位です。

嫌な気持ちになっているときは尻尾を下げることが多く、大きな不安や恐怖を感じていると足の間に巻き込むようにします。

この行動は、自分を守るためや相手に対して敵意がないことを示すために見られるものと考えられています。

しかし、不安なときでも尻尾をゆっくりと振ることもあるので、表情や全身の状態とあわせて判断する必要があります。

5.唸る、吠える

嫌な気持ちから周囲に対する警戒心や不信感を持っている場合、攻撃的になる犬も少なくありません。

嫌なことをされそうなときなどに、相手を遠ざけるために唸ったり牙を見せたりして威嚇をすることがあります。

それでも相手が離れなかったり、嫌なことを止めなかったりすると、実際に噛みつくなどの攻撃をすることも考えられます。

不安によって攻撃をしてしまうと、相手を傷つけるだけでなく犬自身もショックを受けることがあるので、できるだけそういった状況に陥らないようにしなければなりません。

威嚇や攻撃をするような状況になる前に、犬の嫌な気持ちに気がついて対応してあげることが大切です。

まとめ

嫌な気持ちになること自体は、生活の様々な場面で起こることだと思います。

犬の表情や仕草、行動からその気持ちに気づいてあげると、犬は飼い主さんへの信頼を強くするでしょう。

日頃から愛犬の様子をしっかりと観察をして、気持ちに寄り添った対応をしてあげてくださいね。